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Вопрос целесообразности покупки той или иной модели процессора в рамках одного поколения волнует немало энтузиастов, тем более, что количеством ядер некоторые приложения не возьмёшь: внести свою лепту в данную проблему решил и специалист YouTube-канала Jarrod'sTech, сравнив уровень производительности двух CPU серии Ryzen 5000.

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Для своих исследований энтузиаст вооружился настольным процессором AMD Ryzen 5 5600X, имеющим в своём распоряжении 6 ядер/12 потоков, работающих на базовой частоте 3,7 ГГц с повышением до 4,6 ГГц в максимальном режиме, и его старшим «собратом» в лице Ryzen 7 5800X, отличающимся от своего «соплеменника» наличием дополнительных 2 ядер/4 потоков с повышенными на 100 МГц частотами (3,8/4,7 ГГц), а также увеличенным на 1 Мбайт L2-кэшем (4 против 3 Мбайт) и возросшим до 105 Вт уровнем TDP, в то время как для младшей модели данным параметр составляет 65 Вт.

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Кроме того, тестовая система включала в себя системную плату X570 Taichi производства ASRock, оперативную память DDR4-3200 (CL14) общим объёмом 32 Гбайт, видеоадаптер MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO, а также систему жидкостного охлаждения Fractal Design Celsius S36.

В прикладных приложениях и бенчмарках в разрезе многопоточной производительности 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 5800X ожидаемо оказался впереди 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 5600X, превосходя своего «соплеменника» вплоть до 40.25 %, в то время как в задачах, нагружающих лишь один поток, разница была менее 5 %, а разгон обеих моделей до 4,7 ГГц по всем ядрам ещё больше сократил разрыв.

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В игровых приложениях дополнительные 2 ядра/4 потока практически не повлияли на уровень производительности: так, в разрешении 1080p старшая модель превзошла младшую в среднем на 1.46 %, в 1440p была производительнее на 0.09 %, а в 4K и вовсе отстала на 0.06 %, что, впрочем, на уровне погрешности. Кроме того, в ряде тайтлов Ryzen 7 5800X даже уступил своему оппоненту.

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Источник изображений: YouTube, Jarrod'sTech

При этом цены моделей весьма различаются: так, в известной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» Ryzen 7 5800X в OEM-исполнении предлагается за 36080 рублей, в то время как Ryzen 5 5600X можно приобрести за 25200 рублей.

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Подводя итог, можно отметить, что в случае использования системы в качестве игровой переплачивать за старшую модель не имеет смысла, в то время как в прикладных задачах Ryzen 7 5800X на фоне Ryzen 5 5600X выглядит более привлекательно.