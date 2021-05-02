Специалисты рассказали, как справиться с распространёнными ошибками при добыче Chia Coin
Стремительно набирающая популярность криптовалюта Chia Coin продолжает будоражить умы компьютерных энтузиастов, некоторые из которых, вполне вероятно, сталкивались с рядом проблем в попытках начать добывать искомую «монету»: справиться с самыми распространёнными ошибками, прежде всего с сообщением «RunTime Error: Bad Allocation» вызвались специалисты ресурса Wccftech, поведавшие широкой общественности, в чём именно может быть дело.
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Источник изображения: Wccftech
Наиболее очевидная ошибка новичков связана с неверным вводом объёма оперативной памяти — стоит учесть, что в клиенте Chia в качестве единицы измерения используется гибибайт (ГиБ), в то время как производители ОЗУ оперируют гигабайтами (Гбайт). Кроме того, использовать весь объём оперативной памяти и все ядра процессора противопоказано — требуется оставить некоторое количество ОЗУ и как минимум одно ядро/два потока CPU для нужд операционной системы.
При этом для формирования одного плота требуется около 3400 мебибайт (МиБ), а при учёте того факта, что для системы, имеющей в своём распоряжении 8 ядер, параллельно можно обрабатывать 7 плотов, в клиенте Chia стоит ввести значение 23800 МиБ.
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Если же ошибка никуда не исчезла, загвоздка может быть заключена в файле подкачки Windows: так, для ПК с 32 Гбайт ОЗУ «на борту» необходимо установить размер от 10 до 30 Гбайт для раздела, на котором установлен клиент Chia, а также от 1 до 10 Гбайт для рабочего раздела.
В том случае, если проблемы до сих пор сохраняются, можно попробовать ещё один способ: сначала загрузить ПК на 70-80 %, а после вступления в фазу 2 запустить формирование плотов на полную мощность.
Остаётся надеяться, что приведенные выше советы помогут при добыче Chia Coin, однако не стоит забывать, что данное занятие может существенно снизить срок службы накопителей и даже привести к потере гарантии.
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