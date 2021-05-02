Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Стремительно набирающая популярность криптовалюта Chia Coin продолжает будоражить умы компьютерных энтузиастов, некоторые из которых, вполне вероятно, сталкивались с рядом проблем в попытках начать добывать искомую «монету»: справиться с самыми распространёнными ошибками, прежде всего с сообщением «RunTime Error: Bad Allocation» вызвались специалисты ресурса Wccftech, поведавшие широкой общественности, в чём именно может быть дело.

реклама

Источник изображения: Wccftech

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Наиболее очевидная ошибка новичков связана с неверным вводом объёма оперативной памяти — стоит учесть, что в клиенте Chia в качестве единицы измерения используется гибибайт (ГиБ), в то время как производители ОЗУ оперируют гигабайтами (Гбайт). Кроме того, использовать весь объём оперативной памяти и все ядра процессора противопоказано — требуется оставить некоторое количество ОЗУ и как минимум одно ядро/два потока CPU для нужд операционной системы.

При этом для формирования одного плота требуется около 3400 мебибайт (МиБ), а при учёте того факта, что для системы, имеющей в своём распоряжении 8 ядер, параллельно можно обрабатывать 7 плотов, в клиенте Chia стоит ввести значение 23800 МиБ.

реклама

Если же ошибка никуда не исчезла, загвоздка может быть заключена в файле подкачки Windows: так, для ПК с 32 Гбайт ОЗУ «на борту» необходимо установить размер от 10 до 30 Гбайт для раздела, на котором установлен клиент Chia, а также от 1 до 10 Гбайт для рабочего раздела.

В том случае, если проблемы до сих пор сохраняются, можно попробовать ещё один способ: сначала загрузить ПК на 70-80 %, а после вступления в фазу 2 запустить формирование плотов на полную мощность.

Остаётся надеяться, что приведенные выше советы помогут при добыче Chia Coin, однако не стоит забывать, что данное занятие может существенно снизить срок службы накопителей и даже привести к потере гарантии.