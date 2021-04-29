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Набирающая популярность криптовалюта Chia Coin, для эффективной добычи которой требуются вовсе не производительные графические адаптеры или процессоры, а вместительные накопители, похоже, заставила беспокоиться не только рядовых покупателей, с опаской наблюдающих за ценами, но и некоторых производителей: так, китайское подразделение компании GALAX разместило на своём сайте предупреждение, предостерегающее «копателей».

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Источник изображения: Pixabay

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Согласно сообщению GALAX, размещённому в том числе на страницах ресурса Wccftech, в случае обнаружения использования вышедшего из строя SSD-накопителя в целях добычи криптовалют компания оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании и замене, аргументируя это тем, что подобный сценарий работы устройства предполагает ощутимо бо́льшую нагрузку на накопитель, выходящую за рамки стандартного использования, что в итоге приводит к его медленной работе или поломке.

Естественно, необходимость частого выполнения операций чтения/записи для добычи Chia Coin и подобных «монет» требует от накопителя особой выносливости, поэтому использовать для этих целей устройства потребительского класса весьма опрометчиво, в результате чего специалисты в данной области предпочитают приобретать накопители, предназначенные для центров обработки данных. Кроме того, ряд компаний сообщил о готовности приступить к выпуску специальных накопителей, предназначенных для нужд добытчиков.

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Остаётся надеяться, что подобные предостережения производителей остудят пыл ряда энтузиастов, принявшихся отчаянно скупать имеющиеся запасы накопителей, что уже вызвало их нехватку в некоторых регионах с последующим ростом цен.