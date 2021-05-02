Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Инсайдер подтвердил ряд характеристик мобильных видеокарт серии GeForce RTX 3050

Дебют новинок уже не за горами.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Уже совсем скоро ассортимент NVIDIA расширится парочкой мобильных графических решений серии GeForce RTX 30 начального уровня: новинки уже успели прописаться в ноутбуках производства Samsung, обнажив ряд своих характеристик, а сегодня, благодаря известному «сетевому детективу» KOMACHI_ENSAKA, некоторые данные были подтверждены.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама
10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды
8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Согласно информации инсайдера, мобильная видеокарта GeForce RTX 3050 Ti получит графический процессор, способный функционировать на максимальной частоте в 1500 МГц, в то время как её младшая «соплеменница» обзаведётся чипом с частотой 1485 МГц в Boost-режиме — оба значения справедливы для теплопакета в 75 Вт. Кроме того, источник сообщает, что обе новинки смогут располагать 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6.

реклама

Источник изображения: Twitter, KOMACHI_ENSAKA

Стоит напомнить, что, судя по недавним «утечкам», в основу обеих моделей ляжет графический процессор GA107, однако количество CUDA-ядер будет различаться: 2560 для GeForce RTX 3050 Ti и 2048 для RTX 3050.

Ожидается, что обе новинки будут предназначены для прохождения игр в разрешении 1080p и дебютируют уже через несколько недель.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce rtx 3050
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
19
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
19
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
32
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
32
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
22
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
53

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 32
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 139
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 32
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
23 апреля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
171
Цена Эфириума приблизилась к 3000 долларам, а доходы майнеров упали на 25%
70
Майнеры Chia Coin могут вызвать дефицит ОЗУ, поскольку она может ускорять добычу криптовалюты
52
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
361
10 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 12.5
+
Предварительный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2021
1
Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел – мощный флагман 2020 года со скидкой 25%
+
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark
40
Обновлённые AMD Ryzen 5000 XT будут использовать 7-нм техпроцесс
59
3 новых модификации для игры Ведьмак 3 расширяют игровой мир и добавляют множество квестов
5
AMD отказалась от выпуска 6-нм Ryzen 6000 и сразу перейдёт на 5-нм Ryzen 7000 Raphael
17
AMD запрещает производителям материнских плат поддерживать чипсеты Х370 и А320 для CPU Ryzen 5000
59
Panasonic почти полностью прекратит самостоятельный выпуск телевизоров
28
Новая уязвимость в процессорах Intel и AMD оказалась опаснее Spectre, а заплатка замедляет систему
24
Производители SSD могут отказать в гарантии если накопитель будет майнить криптовалюту Chia Coin
5
Обновление Windows 10 принесет поддержку кодека AAC для Bluetooth audio
16
AMD запрещает производителям материнских плат предлагать поддержку BIOS процессора Ryzen 5000
69
В первом патче к Mass Effect Legendary Edition содержатся улучшения производительности и качества графики
7
Марсианский вертолёт Ingenuity столкнулся с проблемами и не смог совершить свой четвёртый полёт
24
Как установить обновление Windows 10 May 2021 прямо сейчас
14

Популярные статьи

Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
40
Почему Bitcoin ограничен 21 миллионом - несколько теорий на этот счет
32
10 лучших 4X-стратегий последних 10 лет — игры со вдумчивым, сложным и неторопливым геймплеем
12
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
51
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
19
Вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b - большой тест на iPhone 7 A1778
6
Обзор и тест ASRock N68C-GS4 FX: Всемогущий комбайн
22
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Тестирование актуальной iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 (A2198) (2019)

Сейчас обсуждают

useuseuser
20:30
Ахахахах, насчёт пресмыкающихся "колониальных папуасов" и действующих рабов:))) Никогда не надоест тыкать холопов глупой мордой в это фото:))
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
Александр Шнурок
20:29
Да чушь, да сейчас спрос не большой из за цены и дефицита товара, но это не говорит о том что люди не берут. И в США к стати с электро зарядом проще, и не только в городе, но и по трассе.... А в Росси...
Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
ахахах
20:28
а с их надёжностью на марс неберут
CPU Intel Atom в марсоходе Perseverance успешно выполняют свою работу по преобразованию данных
idk91
20:28
В соло майнить смысла мало. Уже есть пулы. Так что майнить можно и с небольшими объемами. Автор разводит панику.
Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
Bare_Metal
20:28
Ты совсем окуел? Крым русская земля с русскими людьми.
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
h2o
20:27
когда обществу говноедов нужно новое свежее говно это не значит, что я стану говноедом. логика автора уже искажена и этих искажений он у себя в голове и на листе не ловит, а значит господин Даллес идё...
Майнеры Chia Coin могут вызвать дефицит ОЗУ, поскольку она может ускорять добычу криптовалюты
ахахах
20:27
это ж хорошо,што он марс успешно топчет
CPU Intel Atom в марсоходе Perseverance успешно выполняют свою работу по преобразованию данных
SERHIYCO
20:25
У Крыма – свой народ. Что за народ, можно узнать? Кырымлы?
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
h2o
20:25
майнер - это профессия? )))) у людей полностью потеряны ориентиры естественной жизни. спасибо господину Овертону.
Цена Эфириума приблизилась к 3000 долларам, а доходы майнеров упали на 25%
useuseuser
20:24
Так смысл и национальная идея этого колхоза заключается в ненависти к России. Они буквально живут ради нас.
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем