Инсайдер подтвердил ряд характеристик мобильных видеокарт серии GeForce RTX 3050
Уже совсем скоро ассортимент NVIDIA расширится парочкой мобильных графических решений серии GeForce RTX 30 начального уровня: новинки уже успели прописаться в ноутбуках производства Samsung, обнажив ряд своих характеристик, а сегодня, благодаря известному «сетевому детективу» KOMACHI_ENSAKA, некоторые данные были подтверждены.
реклама
Источник изображения: NVIDIA
Согласно информации инсайдера, мобильная видеокарта GeForce RTX 3050 Ti получит графический процессор, способный функционировать на максимальной частоте в 1500 МГц, в то время как её младшая «соплеменница» обзаведётся чипом с частотой 1485 МГц в Boost-режиме — оба значения справедливы для теплопакета в 75 Вт. Кроме того, источник сообщает, что обе новинки смогут располагать 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6.
реклама
Источник изображения: Twitter, KOMACHI_ENSAKA
Стоит напомнить, что, судя по недавним «утечкам», в основу обеих моделей ляжет графический процессор GA107, однако количество CUDA-ядер будет различаться: 2560 для GeForce RTX 3050 Ti и 2048 для RTX 3050.
Ожидается, что обе новинки будут предназначены для прохождения игр в разрешении 1080p и дебютируют уже через несколько недель.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила