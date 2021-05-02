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Уже совсем скоро ассортимент NVIDIA расширится парочкой мобильных графических решений серии GeForce RTX 30 начального уровня: новинки уже успели прописаться в ноутбуках производства Samsung, обнажив ряд своих характеристик, а сегодня, благодаря известному «сетевому детективу» KOMACHI_ENSAKA, некоторые данные были подтверждены.

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Источник изображения: NVIDIA

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Согласно информации инсайдера, мобильная видеокарта GeForce RTX 3050 Ti получит графический процессор, способный функционировать на максимальной частоте в 1500 МГц, в то время как её младшая «соплеменница» обзаведётся чипом с частотой 1485 МГц в Boost-режиме — оба значения справедливы для теплопакета в 75 Вт. Кроме того, источник сообщает, что обе новинки смогут располагать 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6.

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Источник изображения: Twitter, KOMACHI_ENSAKA

Стоит напомнить, что, судя по недавним «утечкам», в основу обеих моделей ляжет графический процессор GA107, однако количество CUDA-ядер будет различаться: 2560 для GeForce RTX 3050 Ti и 2048 для RTX 3050.

Ожидается, что обе новинки будут предназначены для прохождения игр в разрешении 1080p и дебютируют уже через несколько недель.