Марсианский вертолёт Ingenuity столкнулся с проблемами и не смог совершить свой четвёртый полёт
Как сообщает ресурс CNN, 29 апреля 2021 г. был запланирован четвёртый полёт Ingenuity для дальнейшего продвижения по пути освоения «Красной планеты». В процессе предполагаемого совершения данного действа было предусмотрено, что вертолёт покорит пятиметровую высоту, а затем преодолеет расстояние в 133 метра.
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Источник изображения: NASA
При этом предусматривалось установить новый рекорд в разрезе скорости, которая 25 апреля 2021 г. составила два метра в секунду против ожидаемого на четвертой попытке значения в три с половиной метра в секунду, а также времени полёта — с 80 до 117 секунд.
Вертолёт, который и ранее достойно справлялся с возникающими перед ним трудностями, в день очередного запланированного беспилотного полёта над поверхностью Марса столкнулся с новыми проблемами: данные, переданные аппаратом на Землю, сообщили, что Ingenuity не смог перейти в режим полёта, что, вероятно, связано с проблемой ПО.
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Оперативная группа ученых Лаборатории реактивного движения NASA анализирует информацию, полученную от вертолёта, чтобы, оценив масштабы возникших трудностей, предпринять новую попытку полёта на Марсе.
Следующий вылет Ingenuity должен произойти в пятницу, 30 апреля: если полёт окажется успешным, сообщество вновь сможет насладиться новыми фото и видеоматериалами, сделанными при помощи камер вертолёта и его постоянного спутника, марсохода Perseverance.
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