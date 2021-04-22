Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Добыча криптовалют продолжает будоражить умы компьютерного сообщества и провоцировать дефицит и повышение цен на графические адаптеры, однако для тех, кто не успел обзавестись достаточным количеством новеньких видеокарт по вменяемой стоимости, но всё ещё желает попытать удачи в майнинге, появилась новая возможность: несколько дней назад на горизонте замаячила криптовалюта, именуемая Chia Coin, для добычи которой не нужна ни производительная видеокарта, ни мощный процессор, а вот требования к накопителям достаточно высоки.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

По информации ресурса Mydrivers, для эффективной добычи Chia Coin понадобится твердотельный накопитель объёмом в 1 Тбайт и более, хотя отправной точкой может служить SSD в 256 Гбайт.

Для хранения данных следует обзавестись вместительным HDD: источник рекомендует использовать жёсткий диск вместительностью не менее 8 Тбайт. Что касается объёма оперативной памяти, то желательно наличие как минимум 16 Гбайт ОЗУ, в то время как для эффективной добычи понадобится 32 Гбайт и более.

реклама

Согласно подсчётам источника, траты только на подсистему памяти для добычи Chia Coin составят около $460-470, что кажется не такой уж высокой ценой в качестве «входного билета» на фоне стоимости графических адаптеров.

Впрочем, ситуация на рынке накопителей, судя по имеющимся данным, в связи с появлением новой «монеты» также постепенно начинает накаляться, так что энтузиастам, собирающимся стать добытчиками криптовалюты, стоит поспешить, при этом держа в уме, что риск весьма велик.