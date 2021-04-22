Для эффективной добычи криптовалюты Chia Coin понадобятся вместительные накопители и много ОЗУ
Добыча криптовалют продолжает будоражить умы компьютерного сообщества и провоцировать дефицит и повышение цен на графические адаптеры, однако для тех, кто не успел обзавестись достаточным количеством новеньких видеокарт по вменяемой стоимости, но всё ещё желает попытать удачи в майнинге, появилась новая возможность: несколько дней назад на горизонте замаячила криптовалюта, именуемая Chia Coin, для добычи которой не нужна ни производительная видеокарта, ни мощный процессор, а вот требования к накопителям достаточно высоки.
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Источник изображения: Pixabay
По информации ресурса Mydrivers, для эффективной добычи Chia Coin понадобится твердотельный накопитель объёмом в 1 Тбайт и более, хотя отправной точкой может служить SSD в 256 Гбайт.
Для хранения данных следует обзавестись вместительным HDD: источник рекомендует использовать жёсткий диск вместительностью не менее 8 Тбайт. Что касается объёма оперативной памяти, то желательно наличие как минимум 16 Гбайт ОЗУ, в то время как для эффективной добычи понадобится 32 Гбайт и более.
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Согласно подсчётам источника, траты только на подсистему памяти для добычи Chia Coin составят около $460-470, что кажется не такой уж высокой ценой в качестве «входного билета» на фоне стоимости графических адаптеров.
Впрочем, ситуация на рынке накопителей, судя по имеющимся данным, в связи с появлением новой «монеты» также постепенно начинает накаляться, так что энтузиастам, собирающимся стать добытчиками криптовалюты, стоит поспешить, при этом держа в уме, что риск весьма велик.
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