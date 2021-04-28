Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Федеральная антимонопольная служба России приняла решение по делу, открытому в 2019 г. в связи с просьбой АО «Лаборатория Касперского», осуществляющего разработку систем отражения киберугроз по всему миру, о рассмотрении вопроса по полномасштабному препятствованию распространения расширения, именуемого Kaspersky Safe Kids и предназначенного для родительского контроля детей по пользованию интернет-услугами, на операционной системе для мобильных устройств, произведённых Apple, информирует издание РБК.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

В процессе рассмотрения данного дела ФАС в августе 2020 г. констатировала, что корпорация Apple действительно полностью контролирует возможность распространения приложений на мобильной платформе iOS, зафиксировав факт злоупотребления доминирующим положением со стороны компании в связи с реализацией ряда механизмов, не дающих конкурирующим компаниям какого-либо шанса повлиять на условия распространения своих продуктов.

В итоге, 26 апреля 2021 г. за нарушение антимонопольного законодательства было вынесено решение наложить на Apple Inc. штраф в размере около 906 млн руб. (более $12 млн). Кроме того, компанию обязали более не создавать условий, при которых приложения её собственной разработки получали бы преимущество над продуктами конкурентов.

реклама

В ответ на это американская компания заявила, что с большим уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но намерена обжаловать данное решение в установленном законодательством порядке в связи с тем, что не считает себя виновной по рассмотренному делу.