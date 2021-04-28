Apple оштрафовали почти на миллиард рублей по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба России приняла решение по делу, открытому в 2019 г. в связи с просьбой АО «Лаборатория Касперского», осуществляющего разработку систем отражения киберугроз по всему миру, о рассмотрении вопроса по полномасштабному препятствованию распространения расширения, именуемого Kaspersky Safe Kids и предназначенного для родительского контроля детей по пользованию интернет-услугами, на операционной системе для мобильных устройств, произведённых Apple, информирует издание РБК.
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В процессе рассмотрения данного дела ФАС в августе 2020 г. констатировала, что корпорация Apple действительно полностью контролирует возможность распространения приложений на мобильной платформе iOS, зафиксировав факт злоупотребления доминирующим положением со стороны компании в связи с реализацией ряда механизмов, не дающих конкурирующим компаниям какого-либо шанса повлиять на условия распространения своих продуктов.
В итоге, 26 апреля 2021 г. за нарушение антимонопольного законодательства было вынесено решение наложить на Apple Inc. штраф в размере около 906 млн руб. (более $12 млн). Кроме того, компанию обязали более не создавать условий, при которых приложения её собственной разработки получали бы преимущество над продуктами конкурентов.
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В ответ на это американская компания заявила, что с большим уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но намерена обжаловать данное решение в установленном законодательством порядке в связи с тем, что не считает себя виновной по рассмотренному делу.
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