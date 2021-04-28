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Илон Маск, основатель и глава корпорации SpaceX, не отбрасывает выводов исследований, согласно которым для освоения Марса потребуется большое количество людей, добровольно согласившихся принять участие в переселении на Красную планету, однако жизнь человечества на данной планете будет довольно опасна, не говоря уже про путешествие к ней, поэтому, по его словам, жертв во время данного мероприятия, возможно, избежать не удастся, сообщает издание РИА Новости.

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Источник изображения: Pixabay

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Похожей теории придерживается и замдиректора по науке Института медико-биологических разработок Российской Академии Наук астронавт Олег Котов, который предположил, что увеличение опасности для человеческого организма во время полётов к различным планетам будет прямо пропорционально увеличиваться с изменением расстояния от Земли.

Илон Маск призывает к постепенному «завоёвыванию» других планет: сначала человечество могло бы в скором будущем обосноваться на Луне, а позднее создать поселение на Марсе, которое может стать основой для будущего города землян.

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В связи с этим, дальнейшее освоение «Красной планеты» приобретает исторически важный момент в процессах исследования человечеством Вселенной,

Не стоит забывать, что свою отдельную миссию успешно продолжает и марсоход Perseverance, являющийся в том числе связующим звеном между вертолётом Ingenuity, уже несколько раз совершавшим полёт над Марсом, и командой ученых на Земле. Без сомнения, данные исследования позволяют учёным раскрывать всё новый тайны «Красной планеты» и приближают человечество к покорению Марса.