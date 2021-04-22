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Не так давно AMD без особого шума стала снабжать своих партнёров новой модификацией графического процессора под кодовым именем Navi 21 XTXH, который уже успел отличиться в руках известного немецкого оверклокера der8auer в составе видеокарты PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate, а уже сегодня ещё один производитель решил порадовать ценителей топовых видеоадаптеров, представив на суд широкой компьютерной общественности своё новое творение.

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Как информирует ресурс Tom's Hardware, графический адаптер Sapphire Toxic Radeon RX 6900 XT Extreme Edition получил отборный чип Navi 21 XTXH, снабжённый 5120 потоковыми процессорами и способный функционировать на частоте 2375 МГц в игровом режиме с возможностью повышения до 2500-2730 МГц при задействовании фирменного режима Toxic Boost, что на 250-480 МГц выше стандартных значений.

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Новинка получила гибридную систему охлаждения, включающую в себя вентилятор с радиаторами и тепловыми трубками для понижения температуры VRM, а также систему жидкостного охлаждения, снабжённую 360-мм радиатором с тремя вентиляторами и предназначенную для «укрощения горячего нрава» графического процессора. Кроме того, модель оснащается адресуемой RGB-подсветкой.

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Источник изображений: Tom's Hardware, Sapphire

К сожалению, производитель не рассекретил информацию касательно стоимости новинки, однако её статус и оснащение вкупе со сложившейся ситуацией на рынке графических адаптеров намекают на её достаточно высокую цену.