Видеокарта PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate установила мировой рекорд по частоте GPU
Флагманские модели графических адаптеров AMD Radeon RX 6900 XT имеют достаточно высокие частоты GPU, однако искусственное ограничение в 3,0 ГГц, до недавних пор огорчающее любителей испытать ту или иную видеокарту «на прочность», не так давно было увеличено до 4,0 ГГц для новой модификации графического чипа, получившего кодовое имя Navi 21 XTXH, о чём свидетельствует исследование немецкого оверклокера, известного под ником der8auer.
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Как сообщает ресурс VideoCardz, для своих изысканий энтузиаст вооружился топовой видеокартой PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate, основанной на отборном чипе и снабжённой системой жидкостного охлаждения. Используя специальную утилиту, оверклокер убедился в том, что верхний предел разгона по GPU был поднят до 4,0 ГГц.
На первом этапе специалист испытал комплектную систему жидкостного охлаждения и смог разогнать графический процессор на 280 МГц до значения в 2820 МГц при температуре в 86 °C.
Для достижения более весомых результатов оверклокер решил перейти к охлаждению посредством жидкого азота, что помогло разогнать графический процессор до впечатляющего значения в 3225 МГц, являющегося мировым рекордом в разгоне GPU.
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Источник изображений: VideoCardz, YouTube, der8auer
Несомненно, новая модификация чипа Navi 21 XTXH имеет весьма неплохой разгонный потенциал, поэтому вполне вероятно, что в будущем рекордов с использованием данного GPU станет ещё больше.
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