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Видеокарта PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate установила мировой рекорд по частоте GPU

Новинка получила отборный чип.
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Флагманские модели графических адаптеров AMD Radeon RX 6900 XT имеют достаточно высокие частоты GPU, однако искусственное ограничение в 3,0 ГГц, до недавних пор огорчающее любителей испытать ту или иную видеокарту «на прочность», не так давно было увеличено до 4,0 ГГц для новой модификации графического чипа, получившего кодовое имя Navi 21 XTXH, о чём свидетельствует исследование немецкого оверклокера, известного под ником der8auer.

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Как сообщает ресурс VideoCardz, для своих изысканий энтузиаст вооружился топовой видеокартой PowerColor RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate, основанной на отборном чипе и снабжённой системой жидкостного охлаждения. Используя специальную утилиту, оверклокер убедился в том, что верхний предел разгона по GPU был поднят до 4,0 ГГц.

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На первом этапе специалист испытал комплектную систему жидкостного охлаждения и смог разогнать графический процессор на 280 МГц до значения в 2820 МГц при температуре в 86 °C.

Для достижения более весомых результатов оверклокер решил перейти к охлаждению посредством жидкого азота, что помогло разогнать графический процессор до впечатляющего значения в 3225 МГц, являющегося мировым рекордом в разгоне GPU.

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Источник изображений: VideoCardz, YouTube, der8auer

Несомненно, новая модификация чипа Navi 21 XTXH имеет весьма неплохой разгонный потенциал, поэтому вполне вероятно, что в будущем рекордов с использованием данного GPU станет ещё больше.

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