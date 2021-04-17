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Специалисты государственных структур продолжают разрабатывать и претворять в жизнь новшества для граждан России: так, по сведениям CNews, группа «Национальная инновационная система» под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко работает над проектом, именуемым «Цифровой профиль гражданина», который должен поспособствовать увеличению количества граждан, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг, вплоть до охвата практически всего населения Российской Федерации к 2024 г.

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Источник изображения: Pixabay

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В данный период времени гражданин сам решает, нужно ли ему регистрироваться на ЕПГУ или нет. Процедура, конечно, занимает какое-то количество времени, т. к. на сайте госуслуг нужно отразить все свои данные (от паспортных до адресов электронной почты), а далее подтвердить свою личность в многофункциональном центре, и профиль на ЕПГУ ваш. При этом для владельцев смартфонов процедура может происходить ещё быстрее. В общем, особых сложностей с этим у россиян не возникает: по статистическим данным, на апрель 2021 г. учётная запись есть у около 52% населения.

Теперь же в случае принятия нового Закона, призванного улучшить качество услуг, уже с рождения каждый гражданин России без его личного желания или с ним будет в обязательном порядке зарегистрирован на «Госуслугах».

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Это будет происходить с момента необходимости получения в государственных органах какого-либо разрешительного документа, например, свидетельства о рождении, паспорта и т. п. Даже пароли, по проекту данного Закона, уже будут не нужны, а распознавание личности будет проводиться по голосу или лицу в системе ЕБС, хотя пока это не является обязательным и решается только самим гражданином.

По замыслу разработчиков проекта, число регистраций в ЕБС после вступления в силу данного нововведения должно будет увеличиться с сегодняшних 164 тыс. человек до 50 млн в обозримом будущем.