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Несколько недель назад Intel явила миру своё новое поколение настольных процессоров под кодовым именем Rocket Lake-S, получивших целый ряд улучшений, в том числе встроенную графическую подсистему с новой архитектурой Xe-LP, которая, согласно обещаниям представителей «синей команды», выгодно отличается от iGPU прошлого поколения ощутимым приростом уровня производительности.

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Специалист YouTube-канала ScatterVolt решил проверить, отвечает ли данное заявление действительности, для чего вооружился настольным процессором Intel Core i5-11500, оснащённым встроенной графической подсистемой UHD Graphics 750 с 32 исполнительными блоками «на борту», способной функционировать на максимальной частоте 1,3 ГГц.

Соперницами для новинки стали UHD Graphics 630 в составе Core i5-10400, отличающаяся наличием лишь 24 исполнительных блоков и несколько сниженной частотой, а также Vega 8 и Vega 11 в составе APU Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G.

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На фоне iGPU прошлого поколения графика UHD Graphics 750 действительно выглядит неплохо, в представленных игровых приложениях превосходя свою предшественницу на 19-72 %, а вот тягаться с Vega 8 и Vega 11 в большинстве тайтлов «встройка» Core i5-11500 не в состоянии: в разрезе среднего показателя fps в GTA V, Borderlands 3, Civilization VI, Forza Horizon 4, Rainbow Six Siege представительница архитектуры Xe уступает своим оппоненткам 35.6 и 49.1, 122.1 и 171.0, 96.8 и 143.5, 73.7 и 110.5, 68.5 и 96.5 % соответственно.

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Впрочем, в паре тайтлов встроенная графика UHD Graphics 750 всё же отыгралась, в Fortnite и Valorant обойдя Vega 8/Vega 11 на 24.7/20.8 и 53.2/18.1 %.

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Источник изображений: YouTube, ScatterVolt

Разгон iGPU UHD Graphics 750 до максимальной частоты 1750 МГц позволяет прибавить к значению средней кадровой частоты ещё несколько процентов, а наибольший выигрыш наблюдается в Fortnite – 24.6 %.

Стоит учесть, что в некоторых игровых приложениях немаловажную роль играют и ядра CPU, что вносит свои коррективы в итоговый результат.

Таким образом, в сравнении с графикой прошлого поколения представительница архитектуры Xe-LP в составе Core i5-11500 действительно демонстрирует ощутимое увеличение производительности, однако противостоять продуктам AMD в большинстве игр новинка не в силах.