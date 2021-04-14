Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Повышение производительности RX 6800 XT достигает 10 % благодаря новому драйверу — тест ComputerBase

Увеличение быстродействия наблюдается как при активной функции Smart Access Memory, так и при отключённой.
[ ] для раздела Блоги
7
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Специалисты AMD в поте лица трудятся над совершенствованием графических драйверов, добавляя поддержку новых игровых приложений и улучшая уровень производительности ряда видеокарт в уже представленных тайтлах, о чём свидетельствует тестирование исследователей ресурса ComputerBase, которые в процессе изучения достижений видеоадаптеров с активированной технологией Resizable BAR (Smart Access Memory) и без оной попутно сравнили достижения Radeon RX 6800 XT в эталонном исполнении в дуэте с двумя версиями драйверов — Adrenalin 21.1.1, вышедшей ещё в январе, и 21.3.2, дебютировавшей пару недель назад.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Согласно результатам тестирования, прирост от использования свежей версии драйвера в разрезе показателя средней кадровой частоты при разрешении 2560x1440 в ряде игр действительно ощутим: так, в Call of Duty: Black Ops Cold War среднее значение fps с активированной и отключённой функцией SAM увеличилось на 10.2 и 4.7 %, в Borderlands 3 – на 4.4 и 1.3 %, в Death Stranding — на 7.2 и 6.8 %, в Hitman 3 – на 9.1 и 7.0 %, а в Red Dead Redemption 2 — на 5.9 и 1 % соответственно. Впрочем, было и исключение: в Dirt 5 уровень производительности оказался выше при использовании более старой версии драйвера.

реклама

реклама

Источник изображений: ComputerBase

При этом специалисты источника отмечают, что повышение быстродействия Radeon RX 6800 XT в ряде игровых приложений наблюдается не только с активной технологией Smart Access Memory, но и без задействования оной.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd radeon rx 6800 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
46
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
25
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
171
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
78
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
303
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 78
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 303
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 171
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
64
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
32
Анонсирована новая игра от создателей Witcher 3 - экшен-RTS Gord по мотивам славянской мифологии
4
События GTA 6 развернутся в современности, а в игру встроят отдельный внутренний мир
1
Основатель Биткоина оказался владельцем состояния в 61 миллиард долларов в Биткоинах
16
В Европе появились первые видеокарты для майнинга Gigabyte CMP 30HX
17
Аналитики раскритиковали спутниковый интернет Starlink от Илона Маска
23
Ethereum обновил рекорд стоимости на отметке в 2300$, но это не спасло майнеров от падения доходов
24
Скоростной тоннель Илона Маска не оправдал ожидания журналистов
22
Троян Joker заражает устройства Huawei
1
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
122
В консольной версии World of Tanks появятся современные танки
12
Windows 10 лишится ещё одного классического раздела — приближается конец Панели управления
86
80 старых смартфонов Xiaomi 2017-2019-х годов получили новую прошивку на базе Android 11
14
Samsung анонсировал новый складной телефон Galaxy Z Fold 3
2
Будущие планы компании Supercell: новая стратегия развития
+
Зрелищный трейлер Subnautica: Below Zero напоминает об опасностях планеты 4546B
5
Дефицит чипов NVIDIA сохранится до конца года
41
Вышло обновление Windows 10 Build 18363.1500
4
В американской рознице появились RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 и топовая материнская плата AMD X570
10

Популярные статьи

Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
161
Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
25
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
41
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
46
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
25

Сейчас обсуждают

evgen86
18:49
Сколько амдшников понабежало, минусят по любому поводу
Украинский Илон Маск – Максим Поляков готовится к запуску сверхлёгкой ракеты Alpha
Зеновий Радеонович
18:49
как там 1063 поживает? Злые язы говорят что 474 уже ее уделывает. Врут, наверное.
Повышение производительности RX 6800 XT достигает 10 % благодаря новому драйверу — тест ComputerBase
RangerXP
18:48
Типичная история АМД. Не зря они сразу 16Гб памяти заложили в продукт, на вырост. Ждем раскрытия потенциала новой архитектуры к концу года.
Повышение производительности RX 6800 XT достигает 10 % благодаря новому драйверу — тест ComputerBase
Mikhail Shturmanov
18:48
толи поколение дебилов выросло, а может это и толпа пригожинских недоумков поливают помоями украину, а то что в россии космос уже полудохлый им как то фиолето.
Украинский Илон Маск – Максим Поляков готовится к запуску сверхлёгкой ракеты Alpha
Иванов Иван
18:47
пeтyх не завидуй
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
Лионель Месси
18:47
за каким чёртом патч 1.12 требует свободного места почти 400 Гб на диске?
Для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.21, который исправляет ошибки в заданиях и повышает производительность игры
Иванов Иван
18:47
пусть сначала 3070 обгонит. пхаххаха
Повышение производительности RX 6800 XT достигает 10 % благодаря новому драйверу — тест ComputerBase
ledsscp7
18:46
Тут всего лишь надо получить досту к загрузчику
Новая прошивка для PlayStation 5 добавила возможность использовать USB-накопитель для хранения игр
hiveliberty
18:46
Драйвер вышел 29-го марта.. 14 апреля на дворе.
Повышение производительности RX 6800 XT достигает 10 % благодаря новому драйверу — тест ComputerBase
evgen86
18:46
Придёт местный ким ченын какой нить, на следующий день всё будет. А пока не до этого, начальники бабки пилят, народ гречку жрёт. Всех всё устраивает
Украинский Илон Маск – Максим Поляков готовится к запуску сверхлёгкой ракеты Alpha
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем