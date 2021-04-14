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Специалисты AMD в поте лица трудятся над совершенствованием графических драйверов, добавляя поддержку новых игровых приложений и улучшая уровень производительности ряда видеокарт в уже представленных тайтлах, о чём свидетельствует тестирование исследователей ресурса ComputerBase, которые в процессе изучения достижений видеоадаптеров с активированной технологией Resizable BAR (Smart Access Memory) и без оной попутно сравнили достижения Radeon RX 6800 XT в эталонном исполнении в дуэте с двумя версиями драйверов — Adrenalin 21.1.1, вышедшей ещё в январе, и 21.3.2, дебютировавшей пару недель назад.

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Источник изображения: AMD

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Согласно результатам тестирования, прирост от использования свежей версии драйвера в разрезе показателя средней кадровой частоты при разрешении 2560x1440 в ряде игр действительно ощутим: так, в Call of Duty: Black Ops Cold War среднее значение fps с активированной и отключённой функцией SAM увеличилось на 10.2 и 4.7 %, в Borderlands 3 – на 4.4 и 1.3 %, в Death Stranding — на 7.2 и 6.8 %, в Hitman 3 – на 9.1 и 7.0 %, а в Red Dead Redemption 2 — на 5.9 и 1 % соответственно. Впрочем, было и исключение: в Dirt 5 уровень производительности оказался выше при использовании более старой версии драйвера.

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Источник изображений: ComputerBase

При этом специалисты источника отмечают, что повышение быстродействия Radeon RX 6800 XT в ряде игровых приложений наблюдается не только с активной технологией Smart Access Memory, но и без задействования оной.