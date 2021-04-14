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Вода, играющая важную роль в зарождении и поддержании жизни на нашей планете, принимает участие в целом ряде процессов и явлений на Земле, в том числе в возникновении дождя. Впрочем, на других планетах Солнечной системы (и не только) дождь также не является диковинкой, однако его состав может поразить воображение землян.

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Учёные всего мира давно исследуют дожди на различных планетах и приходят к выводам, что сами капли дождя весьма схожи в целом ряде планетарных сред. При этом в последние годы исследователям удалось существенно продвинуться в изучении климата и осадков на других планетах, в результате чего было выяснено, что, независимо от состава дождя и условий, его капли имеют определённые размеры и форму, которые можно рассчитать — несколько дней назад учёные опубликовали свою работу, посвящённую данным вопросам, в одном из американских журналов, сообщает издание CNN.

По мнению ряда учёных, положение дел с выпадением осадков на ряде планет может быть весьма странным: так, углекислый газ или сухой лед выпадают на поверхность Марса, сернокислотный дождь, испаряясь прежде, чем достигнуть поверхности, возникает в атмосфере Венеры, а на Юпитере выпадают гелиевые дожди, аммиачный град и метан.

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Уран. Источник изображения: NASA

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В некоторых случаях ситуация ещё более захватывающая: капли дождя, состоящие из элементов железа, падают на сверхгорячую газовую гигантскую экзопланету под названием WASP-76b под покровом ночи, а дожди из алмазов регулярно выпадают на Уране и Нептуне, по крайней мере, об этом свидетельствуют исследования учёных.

Наблюдение за осадками на разных планетах и их моделирование даёт понятие не только о процессах, происходящих в атмосфере, но и может быть использовано для определения возможности существования жизни на той или иной планете.