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Сегодня AMD наконец-то явила миру долгожданные настольные гибридные процессоры серии Ryzen 5000G под кодовым именем Cezanne, основанные на архитектуре Zen 3 и снабжённые встроенной графической подсистемой Vega, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на сайт Guru3D.

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Флагманская модель новой линейки в лице AMD Ryzen 7 5700G получит в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков, функционирующих на частоте 3,8 ГГц в базовом режиме с возможностью увеличения до 4,6 ГГц в максимальном, а также 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и iGPU с 8 вычислительными блоками «на борту», работающими на частоте 2,0 ГГц, а его уровень TDP остановится на отметке в 65 Вт. Его 35-ваттный «близнец», Ryzen 7 5700GE, получит аналогичные характеристики, за исключением базовой частоты, которая составит 3,2 ГГц.

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APU Ryzen 5 5600G обзаведётся 6 ядрами/12 потоками с частотной формулой 3,9/4,4 ГГц, 16 Мбайт L3-кэша и встроенной графикой, наделённой 7 вычислительными блоками с частотой 1,9 ГГц, а значение TDP новинки составит 65 Вт. Модель со сниженным энергопотреблением (35 Вт) в лице Ryzen 5 5600GE обладает теми же достоинствами, что и «соплеменница», но в базовом режиме способна работать лишь на частоте 3,4 ГГц.

Наконец, младший представитель новой линейки, Ryzen 3 5300G, сможет похвастаться 4 ядрами/8 потоками с частотой 4,0/4,2 ГГц в базовом/максимальном режимах, 8 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и графической подсистемой, снабжённой 6 вычислительными блоками, функционирующими на частоте 1,7 ГГц. Уровень TDP новой модели не отличается от старших APU и равен 65 Вт. Что касается 35-ваттного Ryzen 3 5300GE, то его базовая частота составляет 3,6 ГГц, в то время как остальные спецификации аналогичны.

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Кроме перечисления характеристик новинок, AMD не отказала себе в удовольствии поделиться и данными касательно уровня производительности новинок: сообщается, что гибридные процессоры Ryzen 3 5300G и Ryzen 5 5600G в прикладных задачах опережают своих соперников из стана Intel в лице Core i3-10300 и i5-10600 в среднем до 34 и 46 %, а в игровых приложениях с использованием встроенной графики оказываются производительнее на 141 и 169 % соответственно, в то время как Ryzen 7 5700G превосходит Core i7-10700 в среднем до 35-80 % в ряде прикладных приложений и бенчмарков, а в играх общий разрыв составляет около 117 %.

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Источник изображений: Wccftech, Guru3D

Первые партии APU Ryzen 5000G найдут своё призвание в готовых системах ряда OEM-производителей, однако в обозримом будущем планируются и поставки новых моделей в виде отдельных изделий.