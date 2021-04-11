В Москве инженер подал иск к Huawei, Apple и Samsung с требованием 10000р за каждый
В начале апреля 2021 г. (приблизительно в 8-10 числах месяца) в Кунцевском суде Москвы вновь продолжится рассмотрение иска инженера и рационализатора Российской Федерации Александра Земскова по отношению к дочерним предприятиям Huawei, Apple и Samsung в связи с подозрением в нарушении прав на его патент, описывающий метод определения реального географического месторасположения определённого устройства, например, сотового телефона, по сигналу базовой станции, действующий с конца 2008 года, информирует ресурс РБК.
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Источник изображения: Pixabay
Первоначально заявитель в июле 2020 г. подал иск на данные компании в связи с тем, что, по его мнению, смартфоны, поставляемые ответчиками и снабжённые модулями с технологией определения месторасположения прибора, используют его ранее запатентованный метод.
До получения выводов проведения экспертиз по доказательству правомерности требований истца (о том, что он не предпринимал никаких модификаций гаджетов), порученных Центру независимой экспертизы «ПетроЭксперт», во второй половине декабря суд приостановил рассмотрение дела.
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На сегодняшний день Земсков требует компенсацию за каждый случай нарушений прав его патента в размере 10 000 рублей с каждого приобретённого им устройства, однако в будущем «аппетиты» истца могут возрасти, так как он запросил у Федеральной таможенной службы данные касательно количества смартфонов, ввезённых компаниями в страну.
Дальнейшее рассмотрение требований, выделенных в отдельные дела, по данному иску будет происходить в мае 2021 г. в соответствии с законодательством РФ.
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