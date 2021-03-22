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Core i7-11700K стал производительнее на 8.0 % при нагрузках AVX-512 благодаря новой версии микрокода

Уровень быстродействия новинки растёт.
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В преддверии скорого дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения разного рода энтузиасты и обозреватели продолжают ставить эксперименты над представителем семейства Rocket Lake-S в лице Core i7-11700K, который появился на полках ряда магазинов задолго до официального старта продаж: так, специалист ресурса AnandTech Ян Катресс (Ian Cutress) не оставил свою идею изучать достижения новинки с каждым новым выходом микрокода BIOS, опубликовав очередные результаты тестов посредством Twitter.

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Источник изображения: Intel

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Стоит напомнить, что ранее для тестов, помимо искомого 8-ядерного 16-поточного процессора с частотной формулой 3,6/5,0 ГГц, использовался графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, а также оперативная память DDR4-3200, работающая в режиме Gear 1.

При сравнении средних результатов в целом ряде задач при использовании старой версии микрокода 0x34 и свежей 0x39 специалист отмечает, что благодаря обновлению удалось добиться прироста производительности при задействовании AVX-512 на целых 8,0 %, в то время как при других типах нагрузки достижения остались практически на прежнем уровне.

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Источник изображения: Twitter, Ian Cutress

Ровно та же картина наблюдалась и в игровых приложениях, где благодаря новой версии микрокода удалось добиться повышения производительности в среднем всего на 0.2 % при разбросе от -2,8 до +4,0 %.

Что касается уровня энергопотребления и температурных показателей, то и они оказались неизменны: в задачах, использующих AVX-512, настольный процессор Core i7-11700K потреблял до 277 Вт при максимальном нагреве до 103 °C.

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Таким образом, практически с каждым обновлением микрокода BIOS производительность модели семейства Rocket Lake-S растёт медленно, но уверенно, поэтому от версии, которая дебютирует вместе со стартом продаж новинок, можно ожидать ещё большего роста быстродействия.

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