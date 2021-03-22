Core i7-11700K стал производительнее на 8.0 % при нагрузках AVX-512 благодаря новой версии микрокода
В преддверии скорого дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения разного рода энтузиасты и обозреватели продолжают ставить эксперименты над представителем семейства Rocket Lake-S в лице Core i7-11700K, который появился на полках ряда магазинов задолго до официального старта продаж: так, специалист ресурса AnandTech Ян Катресс (Ian Cutress) не оставил свою идею изучать достижения новинки с каждым новым выходом микрокода BIOS, опубликовав очередные результаты тестов посредством Twitter.
реклама
Источник изображения: Intel
Стоит напомнить, что ранее для тестов, помимо искомого 8-ядерного 16-поточного процессора с частотной формулой 3,6/5,0 ГГц, использовался графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, а также оперативная память DDR4-3200, работающая в режиме Gear 1.
При сравнении средних результатов в целом ряде задач при использовании старой версии микрокода 0x34 и свежей 0x39 специалист отмечает, что благодаря обновлению удалось добиться прироста производительности при задействовании AVX-512 на целых 8,0 %, в то время как при других типах нагрузки достижения остались практически на прежнем уровне.
реклама
Источник изображения: Twitter, Ian Cutress
Ровно та же картина наблюдалась и в игровых приложениях, где благодаря новой версии микрокода удалось добиться повышения производительности в среднем всего на 0.2 % при разбросе от -2,8 до +4,0 %.
Что касается уровня энергопотребления и температурных показателей, то и они оказались неизменны: в задачах, использующих AVX-512, настольный процессор Core i7-11700K потреблял до 277 Вт при максимальном нагреве до 103 °C.
реклама
Таким образом, практически с каждым обновлением микрокода BIOS производительность модели семейства Rocket Lake-S растёт медленно, но уверенно, поэтому от версии, которая дебютирует вместе со стартом продаж новинок, можно ожидать ещё большего роста быстродействия.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила