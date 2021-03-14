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Настольный процессор Intel Core i7-11700K, благодаря стараниям некоторых европейских магазинов, продолжает то и дело появляться в том или ином обзоре за несколько недель до своего официального дебюта: так, неделю назад специалист ресурса AnandTech Ян Катресс (Ian Cutress) уже тестировал новую модель в целом ряде бенчмарков и игровых приложений, а сейчас решил дополнить своё исследование, изучив степень влияния разных версий BIOS на конечный результат.

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Использовалась всё та же тестовая система, оснащённая «героем» данного материала в лице 8-ядерного 16-поточного Intel Core i7-11700K, способного работать на базовой частоте 3,6 ГГц с повышением до 5,0/4,6 ГГц в случае активности одного/всех ядер, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и оперативной памятью DDR4-3200, функционирующей в режиме Gear 1.

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Кроме того, для сравнительного тестирования были выбраны две материнские платы с разными прошивками: одна из них имеет BIOS с микрокодом 0x2C, в то время как вторая располагает более свежей версией 0x34.

Что касается непосредственно самих результатов тестирования, то разница в производительности при использовании разных версий микрокода не слишком велика, но всё же она имеется: в прикладных приложениях и бенчмарках прирост составляет в среднем около 1,8 %, варьируясь от падения до -4,3 в кодировании медиафайлов посредством Handbrake до повышения на 9,7 % в задачах, связанных с компиляцией.

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В игровых же приложениях выигрыш от использования более свежего микрокода BIOS (0x34) в разрешении 1080p составил примерно 2-3 %, что позволило новинке ещё больше приблизиться к своему конкуренту в лице AMD Ryzen 7 5800X.

Стоит напомнить, что в прошлом тесте наблюдался ощутимый регресс в разрезе значений задержек памяти, что удалось чуть исправить в свежей версии микрокода и приблизиться к показателям Comet Lake-S.

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Уровень энергопотребления также несколько снизился и теперь достигает 276 Вт против 292 Вт при использовании более старой версии прошивки: впрочем, радость может быть преждевременной, так как данный выигрыш достигается за счёт уменьшения пиковой частоты на 200 МГц (с 4,6 до 4,4 ГГц) и падения производительности на 3 %, что может быть связано не со свежей версией микрокода, а с особенностями функционирования материнской платы. При этом температура упала всего лишь на 1 °C, достигнув планки в 103 °C.

Источник изображений: AnandTech

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Вполне вероятно, что новые версии микрокода позволят повысить уровень производительности Core i7-11700K ещё больше, что поможет ему в конкурентной борьбе с Ryzen 7 5800X.