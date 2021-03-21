Потенциально опасный астероид пролетает рядом с Землёй
Как сообщает CNN со ссылкой на NASA, сегодня мимо Земли пролетает один из самых крупных, по мнению учёных, астероидов, приблизившихся к нашей планете в текущем году.
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Источник изображения: Pixabay
Данный астероид под именем 2001 FO32, диаметром более 600 м, замеченный ещё в 2001 г., проходит мимо нашей планеты на расстоянии около двух миллионов километров во время максимального сближения, что является отрезком в пять раз большим, чем между Землёй и Луной, однако, несмотря на то, что он был назван потенциально опасным, никакой угрозы столкновения с нашей планетой не несёт, сообщает источник. При этом сближение с астероидом на самое кратчайшее расстояние произошло примерно в 19:03 по московскому времени.
Этот небесный объект движется быстрее других в связи с эллипсоидностью его орбиты по отношению к Солнцу и проходит ближе к звезде, чем Меркурий, первая планета от Солнца. Астероиду нужно 810 дней для полного оборота по своей орбите, но вблизи Земли теперь он появится не ранее 2052 года.
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Три наземных установки, базируемые в США, Австралии и Испании, будут обеспечивать радиолокационные наблюдения, что позволит более подробно изучить данный астероид.
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