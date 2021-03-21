Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Потенциально опасный астероид пролетает рядом с Землёй

Однако угрозы столкновения нет.
[ ] для раздела Блоги
1
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как сообщает CNN со ссылкой на NASA, сегодня мимо Земли пролетает один из самых крупных, по мнению учёных, астероидов, приблизившихся к нашей планете в текущем году.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Данный астероид под именем 2001 FO32, диаметром более 600 м, замеченный ещё в 2001 г., проходит мимо нашей планеты на расстоянии около двух миллионов километров во время максимального сближения, что является отрезком в пять раз большим, чем между Землёй и Луной, однако, несмотря на то, что он был назван потенциально опасным, никакой угрозы столкновения с нашей планетой не несёт, сообщает источник. При этом сближение с астероидом на самое кратчайшее расстояние произошло примерно в 19:03 по московскому времени.

Этот небесный объект движется быстрее других в связи с эллипсоидностью его орбиты по отношению к Солнцу и проходит ближе к звезде, чем Меркурий, первая планета от Солнца. Астероиду нужно 810 дней для полного оборота по своей орбите, но вблизи Земли теперь он появится не ранее 2052 года.

реклама

Три наземных установки, базируемые в США, Австралии и Испании, будут обеспечивать радиолокационные наблюдения, что позволит более подробно изучить данный астероид.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

астероид земля
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
32
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
14
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
105
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
15
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 60
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Некоторые майнеры и держатели Эфириума выступили против увеличения награды за добычу в 3 раза
77
PlayStation 4 взломали: все актуальные AAA тайтлы можно установить бесплатно
41
Майнинг эфира на Radeon R9 390 в два раза сократил расходы на отопление загородного дома
68
Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел в РФ – NFC, игровой процессор и 64 Мп камера со скидкой 18%
3
Бойлер на базе ASIC майнеров за $8990 позволит нагревать воду и майнить биткоины
25
Выпуск Android 11 на MIUI 12 на смартфонах Xiaomi привёл к массовым проблемам с производительностью
13
Лимит скорости хешрейта при майнинге Ethereum на RTX 3060 побеждён — тест связки из 4 видеокарт
16
Sony раздаст десять бесплатных игр, включая Horizon Zero Dawn
1
Из-за возможной засухи на Тайване TSMC закупила 100 танкеров с водой
11
Энтузиаст смог обойти ограничение в майнинге эфира для GeForce RTX 3060 при помощи устройства за $1
17
Лучшие игры Rockstar, в том числе и GTA 5 с Max Payne, доступны со скидками до -70% в Steam
+
Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев
34
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
84
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
224
Свежие данные о CPU Intel Alder Lake и 600-м чипсете — рост быстродействия до 100 %, DDR5, PCIe 5.0
42
Российская компания предложила экологичный способ добычи Биткоинов, зарабатывая до 450 000 $ в месяц
14
Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra выйдут в конце марта и получат огромный сенсор камеры
5
NVIDIA может выпустить видеокарту для майнеров за 11 000 долларов на основе GPU Ampere A100
14
В ближайшие месяцы AMD может увеличить поставки видеокарт Radeon 6000 и CPU Ryzen 5000 на 80%
46
Новый патч для Cyberpunk 2077 может оказаться неспособен решить проблемы с квестами и оптимизацией
14

Популярные статьи

Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит
94
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Как я улучшил звучание колонок с помощью накладок из FixPrice
54
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
32
Подборка игр 2018-20 годов со встроенными бенчмарками
11

Сейчас обсуждают

terenty79
21:09
и жалко что опять мимо пролетит.
Потенциально опасный астероид пролетает рядом с Землёй
Inqizitor
21:07
Это лютый кал, Майкрософт, сделай нормальную 6 часть или просто возьми Мехварриор 4 и собери с 12 директом, пусть даже будут те текстуры, лишь бы на современных ПК работало без проблем.
MechWarrior 5 Mercenaries заглянет в Steam и GOG в конце весны
Троллейбус
21:07
Вообще, все люди -- братья, но они почему-то стараются не замечать этого. Может быть, нужно просто послать этих сраных политиков к ядрёне фене и отменить все государства на планете ? ...
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
Pslx Xzt
21:06
Интелбой сравнивает жипег со скриншотом из игры и делает выводы по этим данным. В этой игре производительность сравнивается по реплею боя.
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
Bare_Metal
21:06
А кто сказал, что хохлы не русские?
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
*Tiger*
21:00
Думаешь у них электроэнергия сильно дороже?
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti может получить всего 8 Гбайт памяти, а RTX 3080 Ti — другой чип
vurdalakec
20:58
Русский сокол не особо то и отличается от трезубца.
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
Тролль Толстый
20:57
скоро и плату за электричество из-за майнеров поднимут в несколько раз, вот увидите ))
Российская компания предложила экологичный способ добычи Биткоинов, зарабатывая до 450 000 $ в месяц
Троллейбус
20:57
Следующее поколение видеокарт будет лучше старых по всем параметрам. А майнеры пусть перепродают друг другу свои дырявые носки (видеокарты) :)
Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев
Bare_Metal
20:55
Хорошая фамилия у тебя, прогноз будущего твоего.
Илон Маск отреагировал на признание русского хакера во взломе Tesla
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем