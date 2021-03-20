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Пока компьютерное сообщество горячо спорит о достижениях настольных процессоров Intel 11-го поколения, разного рода энтузиасты и обозреватели продолжают «подливать масла в огонь»: так, «сетевой детектив», известный под ником HXL, опубликовал несколько занятных диаграмм, сравнивающих уровень производительности представителей семейств Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh с моделью конкурирующей стороны в лице CPU AMD поколения Vermeer.

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В качестве исследуемых образцов использовались десктопные процессоры Intel Core i9-11900K, Core i3-10325 и AMD Ryzen 9 5950X с задействованием 4 ядер/8 потоков, функционирующих на равной частоте в 4 ГГц.

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Изучив представленные данные, можно отметить, что в разрезе количества исполняемых инструкций за такт (IPC) представитель архитектуры Zen 3 ощутимо обходит своих оппонентов из стана Intel: так, в однопоточном/многопоточном подтестах популярных бенчмарков Cinebench версий R15, R20, R23 и утилиты CPU-Z модель производства AMD оказалась производительнее процессора Intel Rocket Lake-S на 10.5/9.8, 6.0/7.0, 4.2/6.7 и 2.0/6.8 %, в то время как превосходство CPU «красной команды» над представителем семейства Comet Lake-S Refresh составило 26.3/27.2, 23.8/20.6, 23.5/26.6 и 22.1/27.7 % соответственно.

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Источник изображений: Twitter, HXL, zhuanlan.zhihu

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Таким образом, по параметру IPC архитектура AMD Zen 3 способна дать фору новейшим ядрам Intel Cypress Cove, в результате чего «синей команде» опять приходится сокращать разрыв путём повышения частот и лимитов по энергопотреблению.