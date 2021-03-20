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Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC

Архитектура Zen 3 выглядит более предпочтительно.
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Пока компьютерное сообщество горячо спорит о достижениях настольных процессоров Intel 11-го поколения, разного рода энтузиасты и обозреватели продолжают «подливать масла в огонь»: так, «сетевой детектив», известный под ником HXL, опубликовал несколько занятных диаграмм, сравнивающих уровень производительности представителей семейств Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh с моделью конкурирующей стороны в лице CPU AMD поколения Vermeer.

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В качестве исследуемых образцов использовались десктопные процессоры Intel Core i9-11900K, Core i3-10325 и AMD Ryzen 9 5950X с задействованием 4 ядер/8 потоков, функционирующих на равной частоте в 4 ГГц.

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Изучив представленные данные, можно отметить, что в разрезе количества исполняемых инструкций за такт (IPC) представитель архитектуры Zen 3 ощутимо обходит своих оппонентов из стана Intel: так, в однопоточном/многопоточном подтестах популярных бенчмарков Cinebench версий R15, R20, R23 и утилиты CPU-Z модель производства AMD оказалась производительнее процессора Intel Rocket Lake-S на 10.5/9.8, 6.0/7.0, 4.2/6.7 и 2.0/6.8 %, в то время как превосходство CPU «красной команды» над представителем семейства Comet Lake-S Refresh составило 26.3/27.2, 23.8/20.6, 23.5/26.6 и 22.1/27.7 % соответственно.

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Источник изображений: Twitter, HXL, zhuanlan.zhihu

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Таким образом, по параметру IPC архитектура AMD Zen 3 способна дать фору новейшим ядрам Intel Cypress Cove, в результате чего «синей команде» опять приходится сокращать разрыв путём повышения частот и лимитов по энергопотреблению.

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intel comet lake-s refresh rocket lakes-s
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Сейчас обсуждают

Karely Coleman
22:19
пусть разоряются, найдутся другие, кто их купит и разовьет и будет демпинговать. Не ссы в трусы
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
Сева Шевченко
22:18
" Что точно плохо у интел, так это с информационной войной" ха хаха хахаха хахахахаха!
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
Renegade1979
22:18
Черт знает что, смысл тестить 4 ядра 16-ядерника, у которого остается конского размера кеш? Все равно у Интела будет 8 ядер, а у АМД 16 ядер
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
Andrey Ivanov
22:17
если к концу года ситуация не иззменится то начнут переодить на приставки ПКбояре,, лучше купить приставку дешевле карточки и подписку за 600р на 100игр
В ближайшие месяцы AMD может увеличить поставки видеокарт Radeon 6000 и CPU Ryzen 5000 на 80%
Сева Шевченко
22:17
Всем насрать с такими ценами.
В ближайшие месяцы AMD может увеличить поставки видеокарт Radeon 6000 и CPU Ryzen 5000 на 80%
omoikane
22:15
это как раз давно известный факт, не помню точно 10ххх поколение по IPC сливало вроде 20% :D Тестов насчет IPC предостаточно. Прохайтек вроде последние поколения постоянно по IPC сравнивает.
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
Андрей Илясов
22:14
ну относительно сандика, даже кофейные неплохо отличаются. производительность на ядро в том же cpu-z очень хорошо подросла. а тут как бы рокет лейк. Новые райзены хороши, но есть интересные нюансы, о ...
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
Юра Репченко
22:14
AMD продадут всё что поставят на рынок в этом году.
В ближайшие месяцы AMD может увеличить поставки видеокарт Radeon 6000 и CPU Ryzen 5000 на 80%
Bare_Metal
22:13
А мой ваттметр говорит, что это потребление всей карты.
Первая майнерская видеокарта NVIDIA может получить высокую цену и низкую доходность 26 MH/s
MriS
22:13
Как по мне. Эти бенчи к замеру IPC не имеют никого отношения )) Просто результат в очках показывают для 4\8 на одной частоте.
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
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