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Как известно, настольные процессоры Intel 11-го поколения, принадлежащие к семейству Rocket Lake-S, будут соседствовать с обновлёнными CPU поколения Comet Lake-S Refresh, причём к моделям Core i3 и Pentium присоединится и представитель семейства Core i5, замеченный известным «сетевым детективом» momomo_us на официальном сайте компании.

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Как гласит страница, посвящённая непосредственно новому продукту, десктопный процессор Intel Core i5-10505, выпускающийся по 14-нм нормам, получил в своё распоряжение 6 ядер/12 потоков, функционирующих на частоте 3,2 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,6 ГГц в турборежиме с задействованием технологии Turbo Boost версии 2.0, что на 100 МГц выше по сравнению с частотной формулой его предшественника в лице Core i5-10500.

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Графическая подсистема новинки, а именно UHD Graphics 630, также получила прибавку к максимальной частоте iGPU, теперь достигающей значения в 1,2 ГГц, то есть на 50 МГц больше в сравнении со встроенной графикой Core i5-10500.

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Источник изображений: Intel

Что касается остальных характеристик обновлённого Core i5-10505, то они не отличаются от параметров его предшественника: новинка располагает 12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, поддержкой оперативной памяти DDR4-2666 с максимальным объёмом вплоть до 128 Гбайт, а также характеризуется уровнем TDP в 65 Вт.

Не менее интересен тот факт, что, согласно официальной странице, новинка уже значится в списке дебютировавших продуктов.