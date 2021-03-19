Разгадка таинственного послания из тизера Intel привела к сайту, посвящённому Xe HPG Scavenger Hunt
Несколько часов назад Intel поделилась коротким видеороликом, демонстрирующим появление «на свет» нового чипа с микроархитектурой Xe-HPG, которая станет основой для целого ряда игровых видеоадаптеров компании, а «зоркий глаз» ряда энтузиастов заметил загадочное послание, зашифрованное в виде кода.
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В течение последующих часов исследователи бились над решением данной головоломки и наконец нашли ответ: «сетевой детектив» сайта Wccftech под ником duckofdeath обнаружил, что приведенный код ведёт к IP-адресу, за которым скрывается страница, посвящённая специальному мероприятию Intel, именуемому Xe HPG Scavenger Hunt — вероятно, речь идёт о каком-то аналоге «поиска сокровищ», однако никаких подробностей пока не имеется.
Источник изображения: VideoCardz
При этом сайт сообщает нам о дате начала мероприятия (26 марта в 19:00 по московскому времени), а также просит возвращаться в случае необходимости ввести свой секретный код. Источник полагает, что головоломка была разгадана не полностью, в результате чего часть информации пока не известна.
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Источник изображения: Intel
Как предполагает ресурс VideoCardz, во время выступления главы Intel Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger), запланированного на 23 марта, будет поведано больше информации касательно загадочного мероприятия. Вполне возможно, что коды также будут показаны в процессе трансляции.
Стоит отметить, что начало маркетинговой кампании, посвящённой игровым видеоадаптерам Intel, может свидетельствовать о более ранних сроках появления новых графических продуктов компании.
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