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В рамках своего выступления на мероприятии GDC 2021 Showcase компания Intel рассказала не только о своих свершениях в процессорном направлении, но и поделилась коротким видеороликом, призванным заинтриговать компьютерную общественность фактом продолжающейся разработки новых графических продуктов компании, сообщает ресурс VideoCardz.

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Загадочный тизер демонстрирует красочную картину появления новой микроархитектуры Xe-HPG путём воздействия мощного потока частиц на уже известный чип Xe-LP, в результате чего «рождается» новый GPU, отличающийся пятью слоями, что, по мнению источника, может означать в 5 раз большее количество исполнительных блоков.

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Источник изображений: Twitter, Intel Graphics

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Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, в новое семейство графических продуктов Intel DG2 с микроархитектурой Xe-HPG, предназначенной для нужд геймеров, будут входить как минимум три графических процессора с 512, 384 и 128 исполнительными блоками «на борту». При этом ожидается, что топовые модели смогут конкурировать с видеоадаптерами противоборствующих лагерей в лице NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti, а также AMD Radeon RX 6700 XT.

Кроме того, «зоркий глаз» специалистов ресурса заметил в видеоролике загадочное послание, расшифровать которое пока что не удалось.

Источник изображения: VideoCardz, Twitter, Intel Graphics

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Дебют первых графических продуктов на базе микроархитектуры Xe-HPG должен состояться уже в конце текущего года.