Intel продемонстрировала работу геймерского 8-ядерного процессора Tiger Lake-H на частоте 5 ГГц
Конференция GDC Showcase 2021 продолжает снабжать компьютерную общественность очередной порцией новой информации касательно дебютирующих в скором будущем продуктов Intel: помимо разговора о своих свершениях в десктопном секторе и демонстрации эффектного видеоролика, иллюстрирующего появление новой графической микроархитектуры Xe-HPG, предназначенной для игровых продуктов, представители «синей команды» похвастались некоторыми достижениями в области мобильных решений.
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Как сообщает ресурс VideoCardz, вице-президент Intel Роджер Чендлер (Roger Chandler) в рамках международного мероприятия сообщил о некоторых технических характеристиках топового мобильного процессора семейства Tiger Lake-H: новинка будет основана на архитектуре Willow Cove и производиться по 10-нм технологическим нормам, а также предложит 8 ядер/16 потоков с максимальной частотой в 5 ГГц.
Кроме того, новая модель получит в своё распоряжение 20 линий PCIe версии 4.0, что, по словам представителя Intel, позволит CPU «подружиться» с наиболее скоростными накопителями и самыми производительными графическими адаптерами.
Помимо этого, Роджер Чендлер не отказал себе в удовольствии продемонстрировать работу топового мобильного процессора Core i9 семейства Tiger Lake-H в составе игрового ноутбука в игре Total War, впрочем, не поделившись какими-либо подробностями о свершениях новинки.
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Источник изображений: VideoCardz, Intel
Что касается даты дебюта новых моделей, то сие событие должно состояться во втором квартале текущего года.
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