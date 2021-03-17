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Специалисты продолжают изучать возможные причины падения производительности графических продуктов производства NVIDIA в дуэте со сравнительно «слабыми» процессорами на фоне более стабильных показателей видеоадаптеров от AMD.

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Так, буквально неделю назад исследователи ресурса Hardware Unboxed провели целый ряд тестов, продемонстрировавших ощутимое отставание видеокарт «зелёной команды» в случае их использования совместно с недорогими моделями CPU. При этом графические адаптеры AMD показали «чудеса» быстродействия, что вылилось в превосходство Radeon RX 5700 XT и RX 5600 XT в дуэте с доступными процессорами Core i3-10100, Ryzen 5 1600X и 2600X над флагманской GeForce RTX 3090 в паре с аналогичными CPU в ряде игровых приложений.

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Исследователи сайта PCGH решили пойти несколько иным путём, сравнив уровень производительности Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3090 в содружестве с 4-ядерным 8-поточным представителем архитектуры Zen 2 в лице Ryzen 3 3100 в целом ряде популярных тайтлов, а ресурс 3DCenter представил результаты их изысканий в видео наглядной диаграммы.

Согласно представленным данным, результаты тестов в 19 игровых приложениях при разрешении 1280x720 продемонстрировали небольшое преимущество GeForce RTX 3090 над Radeon RX 6900 XT (+1,7 %). При этом в тайтлах с поддержкой API DirectX 11 и Vulkan модель от NVIDIA превзошла свою оппонентку в среднем на 11,5 и 9,0 %, в то время как во всех играх, использующих API DirectX 12, победу праздновала видеокарта AMD, обогнав соперницу в среднем на 10,6 %.

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Источник изображения: 3DCenter

Подводя итог, можно отметить, что в том случае, когда CPU является ограничивающим фактором, графические продукты NVIDIA имеют некоторые проблемы в целом ряде игр, что определённо требует более пристального внимания со стороны специалистов компании.