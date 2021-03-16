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На фоне неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S обозреватели не забывают и о скором появлении «обновлённых» моделей CPU поколения Comet Lake-S Refresh: так, специалисты одного из азиатских ресурсов решили порадовать компьютерную общественность демонстрацией возможностей новинок в ряде бенчмарков.

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Для своих изысканий исследователи вооружились парой квалификационных образцов настольных процессоров Comet Lake-S Refresh в лице Core i3-10325 и Core i3-10105, располагающих 4 ядрами с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 3,9/4,7 и 3,7/4,4 ГГц соответственно. В соперники новинкам были назначены модели прошлого поколения, а именно Core i3-10300 и Core i3-10100, отличающиеся, пожалуй, только сниженными на 100 МГц частотами.

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Кроме того, для тестов использовалась материнская плата ROG MAXIMUS XII APEX производства ASUS, пара модулей оперативной памяти ZADAK SPARK DDR4-3600 общим объёмом 16 Гбайт, а также графический адаптер Radeon RX 6800 XT Taichi от ASRock.

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Пристально взглянув на результаты тестов, можно отметить, что различия уровня производительности новых моделей от достижений их предшественниц минимальны: так, в тестовых пакетах Cinebench версий R15, R20 и R23, а также в бенчмарках 3DMark Time Spy, Time Spy Extreme, Fire Strike Extreme и CPU-Z преимущество Core i3-10325 и Core i3-10105 над Core i3-10300 и Core i3-10100 составляет в среднем 1-2 %.

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А вот уровень энергопотребления представителей семейства Comet Lake-S Refresh заметно снизился: на фоне Core i3-10300 и Core i3-10100 новинки потребляют на 11,0 и 10,0 % меньше. Температурные показатели Core i3-10325 и Core i3-10105 также несколько ниже и достигают значений в 62 и 56 °C против 67 и 58 °C.

Источник изображений: smzdm

Подводя итог, можно отметить, что столь незначительный рост производительности может быть интересен только на фоне схожей или чуть меньшей стоимости новинок в сравнении с ценой моделей предшествующего поколения, в противном случае желание заменять свой Core i3-10300 или Core i3-10100 на обновлённый CPU, вероятно, вряд ли возникнет у большого числа потенциальных покупателей.

Стоит напомнить, что несколько часов назад стала известна официальная стоимость процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh: согласно имеющимся данным, Core i3-10325 и Core i3-10105 оценены в $154 и $122 (за партию в 1000 штук) соответственно.