Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бюджетные Core i3-10325 и Core i3-10105 (Comet Lake-S Refresh) сразились с предшественниками

Прирост производительности крайне мал.
[ ] для раздела Блоги
4
RTX 3060 уже дешевле чем 2060S
RTX 3070 начала дешеветь
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S обозреватели не забывают и о скором появлении «обновлённых» моделей CPU поколения Comet Lake-S Refresh: так, специалисты одного из азиатских ресурсов решили порадовать компьютерную общественность демонстрацией возможностей новинок в ряде бенчмарков.

реклама

Для своих изысканий исследователи вооружились парой квалификационных образцов настольных процессоров Comet Lake-S Refresh в лице Core i3-10325 и Core i3-10105, располагающих 4 ядрами с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 3,9/4,7 и 3,7/4,4 ГГц соответственно. В соперники новинкам были назначены модели прошлого поколения, а именно Core i3-10300 и Core i3-10100, отличающиеся, пожалуй, только сниженными на 100 МГц частотами.

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
Топовая водянка от XPG уже в продаже
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Кроме того, для тестов использовалась материнская плата ROG MAXIMUS XII APEX производства ASUS, пара модулей оперативной памяти ZADAK SPARK DDR4-3600 общим объёмом 16 Гбайт, а также графический адаптер Radeon RX 6800 XT Taichi от ASRock.

реклама

Пристально взглянув на результаты тестов, можно отметить, что различия уровня производительности новых моделей от достижений их предшественниц минимальны: так, в тестовых пакетах Cinebench версий R15, R20 и R23, а также в бенчмарках 3DMark Time Spy, Time Spy Extreme, Fire Strike Extreme и CPU-Z преимущество Core i3-10325 и Core i3-10105 над Core i3-10300 и Core i3-10100 составляет в среднем 1-2 %.

реклама

реклама

А вот уровень энергопотребления представителей семейства Comet Lake-S Refresh заметно снизился: на фоне Core i3-10300 и Core i3-10100 новинки потребляют на 11,0 и 10,0 % меньше. Температурные показатели Core i3-10325 и Core i3-10105 также несколько ниже и достигают значений в 62 и 56 °C против 67 и 58 °C.

Источник изображений: smzdm

Подводя итог, можно отметить, что столь незначительный рост производительности может быть интересен только на фоне схожей или чуть меньшей стоимости новинок в сравнении с ценой моделей предшествующего поколения, в противном случае желание заменять свой Core i3-10300 или Core i3-10100 на обновлённый CPU, вероятно, вряд ли возникнет у большого числа потенциальных покупателей.

Стоит напомнить, что несколько часов назад стала известна официальная стоимость процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh: согласно имеющимся данным, Core i3-10325 и Core i3-10105 оценены в $154 и $122 (за партию в 1000 штук) соответственно.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel comet lake-s refresh core i3-10105 core i3-10325
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
3
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
56
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
88
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
9
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
18

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 56
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась на 18 000 рублей
69
45 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5 Stable
+
Обнаружен простой способ обхода ограничения майнинга Ethereum на GeForce RTX 3060
137
Несмотря на подорожание Эфира до 1900 долларов доходы майнеров снижаются
54
Илон Маск собирается выпустить смартфон Tesla с поддержкой интернета Starlink и майнинга
17
Падение Bitcoin и Ethereum принесло доверчивым инвесторам убытки на 2 миллиарда долларов
48
Финальный список из 56 актуальных смартфонов Xiaomi, которые получат Android 11 весной 2021
4
NVIDIA переиграла добытчиков Ethereum — снятие ограничения работает лишь с одной GeForce RTX 3060
41
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
73
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 для 41 актуального смартфона 2019-2020-х годов
3
Хакеры обошли антимайнерскую защиту GeForce RTX 3060, а сама видеокарта может окупиться за 3 месяца
11
Игроки Call of Duty: Warzone запечатлели чит, позволяющий закончить игру победой в любое время
14
Владелец криптовалюты потерял 7 миллионов рублей из-за ошибки на бирже
20
Radeon RX 6700 XT доступна на вторичке по цене в $1275 — майнер избавляется от лишней видеокарты
7
Дефицит видеокарт серии GeForce RTX 30 вряд ли будет побеждён в третьем квартале
102
Илон Маск заявил, что Cybertruck может обеспечить энергией дом на колёсах
22
В следующем обновлении Windows 10 Microsoft сократит количество "ненужных" программ
24
Новая версия микрокода позволила Core i7-11700K улучшить результаты и приблизиться к Ryzen 7 5800X
92
Хакеры осуществили взлом PlatStation 4 на прошивке 7.55 -Ghost of Tsushima и TloU 2 доступны пиратам
4
Авторы градостроительного симулятора Cities: Skylines поделились статистикой о деятельности игроков
7

Популярные статьи

Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
144
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
318
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
56
Ретроверсус — Radeon HD 4870 (RV770) vs. GeForce GTX 280 (GT200)
38
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17
Кому и для чего нужен ваш email: боремся с легкомыслием и невежеством
6
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
3
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
5

Сейчас обсуждают

Bare_Metal
17:21
Будешь оскорблять президента, тебя деанонимизируют, найдут, привезут к Рамзану Ахматовичу и ты будешь на коленях извинятся. Всё понятно?
«Роскомнадзор» сообщил о возможной полной блокировке Twitter через месяц
ego0550
17:19
Не поможет там водица, там с мелкого кристалла больше 150Вт никак не снять. Такое только стаканом с азотом охлаждать.
Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
omoikane
17:19
Мамок БУшных с селеронами вагоны. Да и памяти дешевой пока что. Выйдет в разы дешевле ноутов.
NVIDIA призналась, что нечаянно сняла ограничение при майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
Renegade1979
17:19
По ходу для Киберпанка у gtx1060 мощностей маловато. Причем неважно на чем играть, на 4/4 на 3 ГГц или на Рюзене 3600, результат плачевные 30 fps. На Рюзене скорее ближе к 20, потому что они тормозные
Бюджетные Core i3-10325 и Core i3-10105 (Comet Lake-S Refresh) сразились с предшественниками
Антон Конкин
17:18
Они всех протроллили, и перекупов и ждунов. Но перекупы денег в итоге всё же поднимут, а ждуны опять в пролете.
NVIDIA призналась, что нечаянно сняла ограничение при майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
zoog
17:18
А то Вы не знаете законов кинематографа...
Игровая видеокарта Intel DG2 в дуэте с 16-ядерным CPU Alder Lake-S замечена в бенчмарке Geekbench 5
Егор Долгоносов
17:18
Кто провёл в дурку интернет? (если кто-то зачем-то решит поверить этому шизику про то, как работает DLSS - в интернете есть объяснения, в том числе и переведённые, и есть первоисточники в виде докум...
NVIDIA призналась, что нечаянно сняла ограничение при майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
zoog
17:17
Я могу продать Вам ещё кучку карт, которые майнерам не подойдут)
Игровая видеокарта Intel DG2 в дуэте с 16-ядерным CPU Alder Lake-S замечена в бенчмарке Geekbench 5
smaximaa
17:16
примут в России закон, садиться каждую неделю на бутылку во имя вождя, будешь его соблюдать?
«Роскомнадзор» сообщил о возможной полной блокировке Twitter через месяц
Просто Хомяк
17:16
Ага, в конце этого уже подвезут :D
Стали известны цены и характеристики CPU Intel 11-го поколения – Core i5-11400F за 157 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем