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До официального появления первых моделей Radeon RX 6700 XT в продаже остались считаные дни, поэтому немудрено, что целый ряд производителей в поте лица готовится к сему знаменательному событию, в числе которых оказался и XFX: как сообщает ресурс VideoCardz, в ассортименте компании будет как минимум две новинки в нереференсном исполнении — Radeon RX 6700 XT Speedster MERC319 и QICK319.

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Изучив представленные изображения, можно отметить, что конструктивно модели практически не различаются — обе новинки имеют в своём распоряжении три вентилятора, металлическую заднюю крышку с вырезами и оригинальными надписями, требуют 2,5 слота для размещения и снабжены двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания.

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Источник изображений: VideoCardz

Впрочем, небольшие отличия всё же есть: так, старшая модель в лице Radeon RX 6700 XT Speedster MERC319 оснащена светодиодной подсветкой логотипа на боковой стороне, а также имеет небольшие различия в дизайне кожуха и бэкплейта.

Что касается информации касательно частотных характеристик и стоимости представленных моделей, то такими данными источник пока не располагает. Известно лишь, что в продажу обе новинки поступят одновременно с официальным запуском Radeon RX 6700 XT, который намечен на 18 марта.