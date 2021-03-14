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Интерес к майнингу продолжает расти, вовлекая всё новых участников добычи криптовалют и заставляя расширять свои майнинг-фермы старых, причём некоторые из них подходят к данному делу весьма ответственно, ведь от стабильной работы оборудования зависит их прибыль.

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Как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на «сетевого детектива» I_Leak_VN, в сети была обнаружена фотография, демонстрирующая установку для майнинга криптовалюты, выполненную с профессиональным подходом: так, входящие в её состав видеокарты GeForce RTX 3090, являющиеся наиболее мощными, но требующие качественного охлаждения, оснащены 280-миллиметровыми радиаторами и подключены к блокам питания Super Flower Leadex Titanium 1600W. Кроме того, в составе установки можно разглядеть водоблок, вероятно, производства Bitspower.

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При этом температуры GPU используемых видеоадаптеров действительно впечатляют: согласно приложенному изображению, графические чипы не нагреваются выше 49 °C.

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Источник изображений: Wccftech, Twitter, I_Leak_VN

Вторая майнинг-ферма, найденная энтузиастом на просторах сети, поражает ещё больше, ведь для охлаждения графических адаптеров серии GeForce RTX производства ASUS используется установка, наполненная минеральным маслом, что гарантирует практически равномерный отвод тепла от всех компонентов видеокарт. С демонстрацией её работы можно ознакомиться по ссылке.

Естественно, подобные установки для добычи криптовалюты относятся к топовому классу и, вероятно, обошлись своим владельцам в немалую сумму, которая, впрочем, на фоне роста курса целого ряда популярных «монет», может вернуться с процентами уже через несколько месяцев.