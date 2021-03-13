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Похоже, на фоне роста курса ряда популярных криптовалют и связанного с данным фактом дефицита графических адаптеров и на улице рядовых геймеров наконец-то настанет праздник: так, недавно анонсированный видеоадаптер среднего ценового сегмента в лице AMD Radeon RX 6700 XT неэффективен в добыче Ethereum, информирует сайт VideoCardz.

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Источник изображения: Pixabay

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По информации источника, ссылающегося на ресурс Cryptomining Blog, видеокарта Radeon RX 6700 XT способна обеспечить скорость хешрейта при майнинге «эфира» всего лишь в 43 MH/s, в то время как показатель её предшественницы в лице Radeon RX 5700 XT достигает среднего значения в 54,3 MH/s, что на 25 % больше по сравнению с представительницей архитектуры RDNA 2.

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Кроме того, источник добавляет, что в добыче Ravencoin уровень производительности Radeon RX 6700 XT и получившей «ограничитель» скорости (но только в майнинге Ethereum) GeForce RTX 3060 примерно равен.

Источник изображений: Cryptomining Blog

Стоит отметить, что подобный результат не слишком удивляет, ведь старшие модели серии Radeon RX 6000, а именно RX 6800 XT и RX 6900 XT, также не слишком сильны в добыче Ethereum. При этом конкурирующая модель из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3060 Ti демонстрирует результат в 50 MH/S

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Необходимо напомнить, что представленные данные согласуются с рядом «утечек», сообщающих о хешрейте Radeon RX 6700 XT в пределах 40 MH/s.