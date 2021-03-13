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Инсайдеры подтверждают значительный рост уровня производительности процессоров Intel Alder Lake

Модели AMD могут быть повержены.
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Хотя до официального дебюта очередной линейки процессоров Intel под кодовым именем Alder Lake осталось ещё несколько месяцев, разного рода энтузиасты и инсайдеры уже вовсю публикуют некоторые данные, проливающие свет на уровень производительности будущих новинок.

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Необходимо напомнить, что 10-нм процессоры Intel семейства Alder Lake будут отличаться гетерогенной структурой, подразумевающей наличие как производительных ядер с архитектурой Golden Cove, так и энергоэффективных ядер Gracemont. Ожидается, что новые модели смогут получить до 16 ядер в максимальном своём исполнении — до восьми «больших» и восьми «маленьких».

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Источник изображения: Hardwareluxx

Несколько недель назад инсайдер под ником Moore’s Law is Dead опубликовал порцию данных, в которых сообщил об ощутимом приросте количества исполняемых инструкций за такт (IPC) для ядер Golden Cove — по информации источника, рост производительности в однопотоке может достигать 20 % по сравнению с показателями ядер Willow Cove. Кроме того, было заявлено о двукратном преимуществе мобильных моделей Alder Lake над Tiger Lake.

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Сегодня же в распоряжении ещё одного «сетевого детектива», известного под ником momomo_us, появилась аналогичная информация, согласно которой ядра Golden Cove будут отличаться ростом однопоточной производительности на 20 %, в то время как общие достижения в многопотоке повысятся в два раза. Вторит ему и инсайдер KOMACHI_ENSAKA, сообщающий о существенном приросте IPC.

Если данные окажутся верны, то процессоры Intel семейства Alder Lake смогут составить серьёзную конкуренцию моделям AMD, а поддержка интерфейса PCIe 5.0 и оперативной памяти DDR5 может ещё больше усилить позиции продуктов «синей команды».

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