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Несмотря на то, что официальный дебют очередного поколения процессоров Intel, известных под кодовым именем Alder Lake, должен состояться только во второй половине текущего года, разговоры касательно технических характеристик и уровня производительности предстоящих новинок переходят в активную фазу: так, ресурс Hardware Times, полагаясь на данные инсайдера Moore’s Law is Dead, поведал широкой общественности занятную информацию, приоткрывающую завесу тайны над некоторыми нюансами, а также подтверждающую уже имеющиеся данные.

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Как уже было известно ранее, процессоры Intel семейства Alder Lake будут выпускаться по 10-нм технологическому процессу SuperFin, что позволит снизить уровень энергопотребления на 15 %, и отличаться гетерогенной структурой, предполагающей наличия как «больших», так и «маленьких» ядер: новинки получат вплоть до восьми производительных ядер, основанных на архитектуре Golden Cove, а также аналогичное количество энергоэффективных на базе архитектуры Gracemont в максимальном своём исполнении.

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Источник изображения: Hardwareluxx

По данным источника, новинки смогут похвастаться ощутимым приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC) – сообщается, что уровень однопоточной производительности для «больших» ядер Golden Cove будет вплоть до 20 % выше по сравнению с Willow Cove, в то время как достижения «маленьких» ядер будут сравнимы с результатами Skylake.

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Таким образом, ожидается, что средний прирост IPC для процессоров Intel Alder Lake составит около 16-18 %, что на фоне увеличения частотных характеристик позволит добиться значительного роста производительности и превзойти достижения конкурирующих моделей CPU в лице AMD серии Ryzen 5000 как минимум в игровых приложениях.

Как уже было известно ранее, флагманский настольный процессор Intel Core i9 12-го поколения получит 8 «больших» + 8 «маленьких» ядер, а его значение TDP будет составлять 125 Вт. Конфигурация же моделей Core i7 и Core i5, по информации источника, будет представлять собой 6-8 «больших» + 0-8 «маленьких» ядер, а Core i3 — 4-6 + 0.

Кроме того, новому семейству CPU приписывается поддержка оперативной памяти типа DDR5 и DDR4, а также интерфейса PCIe версии 5.0, а для их функционирования понадобятся материнские платы с разъёмом LGA 1700, которые будут находиться «в строю» на протяжении нескольких лет.

Что касается дебюта процессоров Intel, принадлежащих к поколению Alder Lake, то сие событие должно состояться в третьем квартале текущего года.