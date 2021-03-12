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В обозримом будущем Intel намерена подвинуть гегемонов в лице AMD и NVIDIA, безраздельно властвующих на рынке графических продуктов, для чего специалисты компании в поте лица трудятся сразу над несколькими микроархитектурами, которые станут основой для целого ряда новых устройств.

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Удовлетворить спрос со стороны геймеров будут призваны игровые видеоадаптеры на базе Xe-HPG, одним из которых уже хвастался руководитель графического подразделения Intel Раджа Кодури (Raja Koduri), сообщая об успешном прохождении опытным образцом теста Mesh Shader от 3DMark.

На сей раз специалист не стал откровенничать касательно предстоящих графических продуктов Intel, просто поделившись процессом тестирования оборудования в лаборатории компании, базирующейся в калифорнийском городке Фолсом, однако «зоркий глаз» исследователя ресурса VideoCardz обнаружил на представленном изображении несколько интересных деталей.

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Как сообщает источник, на имеющихся фотографиях можно заметить две инженерные платы: одна из них, судя по всему, является базой для графического процессора, а вторая представляет собой материнскую плату, к которой посредством специального переходника PCIe подключена первая. Данных об используемой системной плате не имеется, однако её внешний вид, по мнению ресурса, похож на дизайн платы, которая входила в состав настольного ПК с процессором Alder Lake-S «на борту», не так давно демонстрируемого Intel.

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Кроме того, в списке используемого программного обеспечения, отображённого на одном из мониторов, специалисты источника смогли разглядеть тест 3DMark DirectX Raytracing, что натолкнуло их на мысль, что тестируемая видеокарта относится к семейству игровых моделей на основе Xe-HPG (DG2), несомненно, наделённых технологией трассировки лучей.

Источник изображений: VideoCardz, Twitter, Raja Koduri

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Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, семейство графических адаптеров Intel DG2 будет включать в себя несколько моделей, которые получат от 128 до 512 исполнительных блоков, а также от 4 до 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6.

Что касается даты дебюта новых графических адаптеров от Intel, то достоверной информации пока нет: оптимистичные прогнозы предрекают появление новинок уже в конце текущего года, в то время как более осторожные источники переносят данное событие на 2022 год.