Гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G протестирован в ряде игр и бенчмарков и предлагается за $177
Несмотря на то, что дата дебюта гибридных процессоров AMD семейства Cezanne ещё неизвестна, одна из моделей уже появилась в продаже на одной из известных онлайн-площадок, а также была протестирована продавцом в ряде тестовых пакетов и игровых приложений.
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Источник изображения: YouTube, Hugo
Как информирует сайт VideoCardz, инженерный образец AMD Ryzen 3 5300G, оснащённый 4 ядрами/8 потоками с архитектурой Zen 3, способными функционировать на базовой частоте 3,5 ГГц, доступен для покупки на известном ресурсе eBay — ещё не дебютировавшую официально новинку оценили в $177.
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Источник изображения: VideoCardz, eBay
Кроме того, продавец разместил видео на своём YouTube-канале, в котором поделился достижениями Ryzen 3 5300G в содружестве с материнской платой X570 AORUS ELITE WIFI от GIGABYTE и четырьмя модулями оперативной памяти DDR4-3200 (16-18-18-38) производства G.SKILL: во встроенном бенчмарке CPU-Z процессор оказался быстрее Ryzen 3 PRO 4350G на 10,4/7,9 % в однопоточной/многопоточной дисциплинах соответственно, в тесте Fritz Chess Benchmark превзошёл своего предшественника на 12,6 %, а в многопоточном соревновании бенчмарка Cinebench R15 был производительнее на 16,7 %.
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Что касается игровой производительности, то энтузиаст протестировал новинку, оснащённую встроенной графикой Vega 8, в тайтлах Battlefield V и Battlefield 4, в которых, в зависимости от используемых пресетов качества, APU смог добиться среднего показателя кадровой частоты в 29-48 и 47-95 fps.
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Источник изображений: YouTube, Hugo
Продавец отмечает, что с совместимостью нового гибридного процессора с рядом материнских плат не всё так гладко, а также имеются некоторые проблемы с драйверами, однако графическую подсистему всё же удалось заставить функционировать.
Стоит отметить, что в тестах участвовал инженерный образец, поэтому от массовых продуктов можно ожидать более впечатляющих свершений.
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