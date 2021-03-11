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GeForce GTX 1050 Ti вернулась в строй, но стоимость устаревшей видеокарты высока и достигает $600

Кризис на рынке графических адаптеров продолжается.
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Затяжной дефицит современных графических адаптеров, спровоцированный нехваткой компонентов для производства, повышенным интересом со стороны добытчиков криптовалют в связи с ростом курса ряда «монет» и действиями перекупщиков, которому сопутствует ощутимый рост цен на оставшиеся в наличии модели видеокарт, заставил NVIDIA пойти на крайние меры: наряду с действиями, направленными на уменьшение привлекательности потребительских видеоадаптеров для майнеров, компания решила «воскресить» парочку моделей прошлых поколений в лице GeForce RTX 2060 и GTX 1050 Ti. Впрочем, текущие реалии рынка влияют и на ценообразование хорошо забытых и практически не интересных майнерам видеокарт.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Kuroutoshikou

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Как сообщает ресурс Tom's Hardware, японская компания Kuroutoshikou приступает к выпуску GeForce GTX 1050 Ti под кодовым именем GF-GTX1050Ti-E4GB/SF/P2, которая является «реинкарнацией» хорошо знакомой Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX.

Видеокарта, как и её «соплеменницы», основана на графическом процессоре GP107 с 768 ядрами CUDA «на борту», функционирующем на частоте 1392 МГц в максимальном режиме, и получила в своё распоряжение 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR5 с эффективной частотой 7 ГГц.

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Благодаря столь скромному на текущий момент объёму видеобуфера, GeForce GTX 1050 Ti вряд ли заинтересует добытчиков криптовалют, а вот для ряда нетребовательных геймеров данная видеокарта может стать желанной покупкой, однако стоимость доступной в теории модели на практике может остановить многих потенциальных покупателей: если видеоадаптер производства Kuroutoshikou на внутреннем рынке будет стоить 20727 иен (около $191), то кастомные модели на американском рынке предлагаются за внушительные $330-600, что на фоне рекомендованной стоимости GTX 1050 Ti в $139 на момент её дебюта почти пять лет назад выглядит весьма разочаровывающе.

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