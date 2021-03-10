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Radeon RX 6700 XT может обладать неплохим разгонным потенциалом

Новинка замечена в тесте Geekbench 5 с разгоном до 2,85 ГГц по GPU.
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Недавно анонсированная Radeon RX 6700 XT продолжает то и дело становиться главной героиней очередного новостного материала: так, несколько часов назад один из энтузиастов поделился с общественностью данными касательно среднего уровня производительности новинки в сравнении с соперницами из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti, а уже сейчас стали известны новые подробности касательно достижений новой модели.

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Источник изображения: YouTube, AMD

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Как сообщает ресурс Tom's Hardware, известный энтузиаст TUM_APISAK обнаружил несколько записей в базе данных Geekbench 5, иллюстрирующих возможности Radeon RX 6700 XT: согласно представленным данным, в процессе тестирования частота графического процессора новинки достигла максимального показателя в 2,85 ГГц, что выше значений игровой и максимальной частоты, указанных в официальных спецификациях, на 17,6 и 10,4 %.

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Источник изображения: Geekbench 5

Источник предполагает, что в случае оснащения Radeon RX 6700 XT системой питания и охлаждения, аналогичной старшим моделям, у новинки будет достаточный запас «прочности» для демонстрации разгонного потенциала, превышающего даже показатели старших «соплеменниц».

Впрочем, полагаться на данные одного «замера» не стоит, поэтому следует дождаться всесторонних тестов от внушающих доверие обозревателей.

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