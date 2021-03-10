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Первая нереференсная Radeon RX 6700 XT доступна для предзаказа — цена ощутимо ниже RTX 3060 Ti

Настала пора разбивать свои копилки.
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Как известно, уже через несколько дней поступят в продажу первые модели не так давно анонсированной Radeon RX 6700 XT, поэтому немудрено, что одна из новинок стала доступна для предварительного заказа в одном из европейских онлайн-магазинов, на что указывает известный «сетевой детектив» momomo_us.

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Так, в ассортименте нидерландского отделения онлайн-площадки Amazon появилась первая модель Radeon RX 6700 XT GAMING OC производства Gigabyte, отличающаяся кастомным дизайном, системой охлаждения с массивным радиатором, снабжённым тепловыми трубками, дополненным тремя вентиляторами, а также металлическим бэкплейтом с гравировкой и названием компании. За дополнительное питание отвечают по одному 6- и 8-контактному разъёму, а за вывод изображения — два порта HDMI и аналогичное количество DisplayPort.

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Источник изображений: Amazon

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Как уже говорилось выше, видеокарта доступна для предзаказа и оценена в €711, что ощутимо ниже стоимости GeForce RTX 3070 GAMING OC и AORUS GeForce RTX 3060 Ti MASTER от того же производителя, которые на фоне неблагоприятной ситуации на рынке графических решений предлагаются в этом же магазине за €1590 и €1399 соответственно.

Стоит напомнить, что заполучить новенькую Radeon RX 6700 XT можно будет уже 18 марта, при этом её рекомендованная стоимость составит $479.

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