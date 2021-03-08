Специалисты UserBenchmark сообщили о превосходстве Core i7-11700K над CPU Ryzen 5000 и заговоре AMD
Ещё официально не дебютировавший настольный процессор Intel Core i7-11700K продолжает с завидной регулярностью становиться героем того или иного материала: появившись в продаже пару недель назад, новинка была протестирована первыми обладателями новенького CPU в нескольких бенчмарках и игровых приложениях, а также стала «звездой» подробного обзора, а сегодня вновь «засветилась» на одном из ресурсов.
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Так, на странице бенчмарка UserBenchmark, который известен в том числе благодаря своему «особому» отношению к продуктам AMD, появился краткий обзор десктопного процессора Intel Core i7-11700K, и часть информации, представленной в этом материале, вероятно, заинтересует широкое сообщество.
Помимо перечисления технических характеристик новой модели, ресурс сообщает об уровне производительности новинки: согласно подсчётам источника, прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC) на 19 % позволит представителю семейства Rocket Lake-S обойти своих предшественников поколения Comet Lake-S и конкурентов из стана AMD в лице Ryzen 5000 на 10 % в разрезе показателя эффективной скорости.
Кроме того, ресурс UserBenchmark обмолвился о некоем «заговоре» со стороны AMD, выражающемся в координации действий ряда исследователей, в чьи профессиональные обязанности входит написание обзоров на компьютерные комплектующие: по мнению источника, специалисты «красной команды» тщательно контролируют действия обозревателей, в результате чего те выбирают не совсем подходящие бенчмарки, игровые приложения и соперников, выделяя слабые стороны процессоров Intel и тем самым выставляя их в невыгодном свете.
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Источник изображения: UserBenchmark
Как надеется источник, Intel всё же поработает над мерами противодействия маркетинговым слоганам AMD, приложив достаточно усилий по развенчанию мифов касательно полезности большого количества ядер и сравнительно низкого уровня энергопотребления.
Стоит напомнить, что UserBenchmark уже давно был замечен в достаточно неоднозначном отношении к продукции AMD, выражающемся в изменении системы оценивания, в результате чего процессоры «красной команды» внезапно стали проигрывать своим менее производительным конкурентам из стана противоборствующей компании, что подтверждалось тестами в ряде других популярных тестовых пакетов, а также провокационными обзорами продуктов компании — подобные действия вызвали бурю негодования среди рядовых пользователей и обзорщиков, однако это, похоже, не мешает ресурсу продолжать следовать своему пути.
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