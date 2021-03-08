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Пока компания NVIDIA лишь готовится представить усовершенствованную модель GeForce RTX 3070, которая, как гласит целый ряд «утечек», помимо суффикса «Ti», получит целых 16 Гбайт видеопамяти против 8 Гбайт у «стандартной» версии, российский моддер под ником VIK-on решил не дожидаться сего чудесного события, модифицировав видеокарту собственноручно, о чём и сообщает ресурс VideoCardz.

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В качестве подопытного образца использовался графический адаптер Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC. Процесс апгрейда видеокарты демонстрируется в двух видео: в первом энтузиаст заменил модули памяти производства Samsung объёмом 1 Гбайт каждый (K4Z803256C-HC14) на 2-гигабайтные чипы от того же производителя (K4ZAF3258M-HC14), что позволило увеличить объём видеобуфера до заветных 16 Гбайт. Чтобы видеокарта «увидела» все 16 Гбайт памяти, необходимо было поработать над конфигурационными страпами, установив положение в «00110».

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После физических манипуляций GeForce RTX 3070 правильно распознавалась программным обеспечением, однако работала нестабильно, поэтому энтузиаст провёл ряд манипуляций по фиксации частотных показателей видеокарты при помощи утилиты EVGA Precision, что посодействовало исправлению положения — как демонстрируется во втором видеоролике, неполадки исчезли, что помогло графическому адаптеру набрать 13783 балла в бенчмарке 3DMark Time Spy, а также 4914 очка — в Unigine Superposition (8K Optimized), что несколько выше результатов GeForce RTX 3070 в исполнении Founders Edition.

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Источник изображений: VideoCardz, YouTube, VIK-on

Несомненно, опыт российского моддера может вселить уверенность в других энтузиастов, однако следует помнить, что для подобных манипуляций нужно иметь определённый багаж знаний и умений.