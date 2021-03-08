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Пока почитатели продукции Intel замерли в ожидании скорого дебюта настольных процессоров 11-го поколения, конкурирующая сторона в лице AMD продолжает свою кампанию по планомерному снижению цен на модели семейств Vermeer и Matisse.

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Источник изображения: AMD

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Так, 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5600X, основанный на архитектуре Zen 3, отличающейся ощутимым приростом уровня производительности не только в прикладных, но и игровых приложениях, всего за несколько дней подешевел на 1000 рублей: если в первых числах марта в известной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» он предлагался за 27900 рублей, то теперь модель в OEM-исполнении имеется возможность приобрести за 26900 рублей.

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Источник изображения: РЕГАРД

Источник изображения: HardPrice

Ещё один настольный процессор AMD, оснащённый 6 ядрами/12 потоками, но с архитектурой Zen 2, а именно Ryzen 5 3600, потерял в цене не так заметно по сравнению со своим наследником, однако дополнительная экономия, хоть и небольшая, несомненно, не повредит: так, несколько дней назад модель в комплектации BOX оценивалась в 17390 рублей, а сейчас CPU можно заполучить за 16830 рублей, что даже ниже стоимости конкурирующей модели в лице Intel Core i5-10600KF, которую в аналогичном исполнении (BOX) имеется возможность купить за 18390 рублей.

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Источник изображений: РЕГАРД

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Источник изображения: HardPrice

Таким образом, с каждой неделей десктопные процессоры Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 3600 становятся всё ближе к народу, позволяя насладиться не только сравнительно высоким уровнем производительности в ряде задач, но и приятным снижением стоимости.