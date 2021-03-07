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Буквально вчера в сети появился всесторонний обзор, подробно исследующий уровень производительности предтоповой модели Intel семейства Rocket Lake-S в лице Core i7-11700K, однако энтузиаст CapFrameX оказался не согласен с результатами тестов новинки, продемонстрировавшей достаточно посредственные результаты в ряде игровых приложений не только по сравнению с достижениями соперника из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X, но и предшественников прошлых поколений, а именно Core i7-10700K и Core i9-9900KS, поэтому, приобретя новенькую модель в онлайн-магазине Mindfactory, который предоставляет такую возможность за несколько недель до официального анонса новых CPU, поделился с общественностью результатами своих собственных тестов в нескольких известных игровых тайтлах.

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Источник изображения: Intel

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По мнению энтузиаста, низкие показатели новинки были связаны с использованием не слишком свежей версии BIOS, поэтому для своих изысканий он использовал прошивку последней версии. При этом соперником для Core i7-11700K, наделённого 8 ядрами/16 потоками, функционирующими на частотах 3,6/5,0 ГГц в базовом/максимальном режимах, стал флагман прошлого поколения в лице Core i9-10900K, имеющий в своём распоряжении 10 ядер с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 3,7/5,3 ГГц.

В дуэте с представителем семейства Rocket Lake-S трудились четыре одноранговых модуля оперативной памяти DDR4-3200 общим объёмом в 32 Гбайт, в то время как в паре с процессором поколения Comet Lake-S работали две двухранговых «планки» DDR4-2933 по 16 Гбайт каждая.

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Взглянув на результаты тестов, можно отметить, что во всех представленных игровых приложениях Core i7-11700K взял верх над Core i9-10900K: так, в разрезе среднего показателя кадровой частоты в Crysis Remastered новинка была быстрее своего предшественника на 6.1 %, в Cyberpunk 2077 – на 2.1 %, а в Star Wars Jedi: Fallen Order — на 9.7 %.

Источник изображения: Twitter, CapFrameX

Таким образом, хотя Core i7-11700K и не демонстрирует ошеломляющих достижений по сравнению с результатами топовой модели семейства Comet Lake-S, однако всё же чуть опережает своего предшественника. Вполне вероятно, что новые версии BIOS, которые должны появиться на официальных сайтах производителей материнских плат вместе с дебютом настольных процессоров Intel 11-го поколения, позволят добиться ещё чуть большего уровня производительности.