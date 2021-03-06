Мобильные процессоры Intel Alder Lake получат до 16 ядер при значении TDP в 45-55 Вт
Как известно, в обозримом будущем Intel намерена представить очередное поколение своих процессоров семейства Alder Lake, производящихся по 10-нм нормам и отличающихся гетерогенной структурой с наличием как высокопроизводительных, так и энергоэффективных ядер с архитектурами Golden Cove и Gracemont, а сегодня, благодаря слайду, которым делится с общественностью энтузиаст под ником HXL, стали известны некоторые подробности о ряде технических характеристик предстоящих моделей, относящихся к мобильному сегменту.
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Источник изображения: Hardwareluxx
Судя по представленным данным, среди мобильных процессоров со сверхнизким потреблением (5 Вт) будут представлены модели с одним «большим» и четырьмя «маленькими» ядрами и графической подсистемой с 48-64 исполнительными блоками на борту, CPU с TDP в 9 и 12-15 Вт получат 2 производительных и 4-8 энергоэффективных ядер и iGPU, располагающие 80-96 EU, процессоры с уровнем энергопотребления 20-28 Вт обзаведутся 4-6 ядрами Golden Cove и 8 ядрами Gracemont и получат графику с 96 исполнительными блоками, модели, требующие 35-45 Вт, обзаведутся 4-6 «большими» и 8 «маленькими» ядрами и встроенной графикой с 96 EU, а наиболее производительные процессоры, относящиеся к семейству Alder Lake-S в исполнении BGA и характеризующиеся уровнем TDP в 45-55 Вт, будут наделены 8 ядрами с архитектурой Golden Cove и аналогичным числом ядер Gracemont, а также iGPU с 32 EU «на борту».
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Источник изображения: Twitter, HXL
Кроме того, в линейке процессоров со значением энергопотребления 9 и 12-15 Вт значится модель с 1 производительным и 4 энергоэффективными ядрами в связке с графикой, наделённой 48 EU, а в списке CPU с TDP в 45-55 Вт можно заметить модель, оснащённую 4 «большими» и 8 «маленькими» ядрами и iGPU с 32 EU, однако, судя по всему, появление данных CPU пока под вопросом.
Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, новинки обзаведутся поддержкой DDR5/LPDDR5 и PCIe версии 5.0, а их дебют состоится во второй половине текущего года.
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