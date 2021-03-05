В рекомендуемых требованиях Resident Evil Village с трассировкой лучей прописалась Radeon RX 6800 XT
Несколько дней назад на специальном мероприятии AMD, главной темой которого был официальный анонс графического адаптера среднего ценового сегмента в лице Radeon RX 6700 XT, способного навязать конкуренцию GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti, «красная команда», помимо всего прочего, продемонстрировала широкой общественности небольшой ролик с красотами хоррора Resident Evil Village с активированной технологией трассировки лучей, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» специалистов Wccftech, стали известны рекомендуемые системные требования игры.
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Источник изображения: YouTube, Resident Evil
Как гласит страница на официальном сайте AMD, посвящённая Resident Evil Village, для организации качественного игрового процесса рекомендуется использовать как минимум 6-ядерный 12-поточный процессор AMD Ryzen 5 1600 и графический адаптер Radeon RX 5700, однако в данном случае ни о какой трассировке лучей, естественно, не может быть и речи, а вот для активации искомой технологии понадобится видеокарта Radeon RX 6800 XT.
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Вполне вероятно, что использование трассировки лучей в Resident Evil Village будет временным эксклюзивом для продуктов AMD, как это уже было проделано в Godfall, где поддержка технологии для видеоадаптеров NVIDIA была добавлена лишь спустя несколько месяцев, однако точных данных пока нет.
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