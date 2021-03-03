Появились первые кадры PC-версии Resident Evil Village с трассировкой лучей
Компания AMD официально представила новый графический ускоритель Radeon RX 6700 XT среднего ценового диапазона, но нас в разделе новостей софта интересует не этот факт, а то, что в рамках презентации адаптера «красная команда» продемонстрировала первые кадры PC-версии Resident Evil Village с трассировкой лучей и технологией AMD FidelityFX.
реклама
В ноябре прошлого года упоминание трассировки лучей в Resident Evil Village появилось относительно версии проекта для PlayStation 5, однако сегодня — первый показ именно старшей, компьютерной версии игры.
Представители AMD не стали вдаваться в подробности работы трассировки лучей в Resident Evil Village, но из увиденного можно сделать вывод о том, что данная популярная нынче технология улучшит работу отражений и освещения.
реклама
реклама
До выхода Resident Evil Village осталось чуть больше двух месяцев: релиз на всех актуальных платформах запланирован на 7 мая.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила