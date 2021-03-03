Компания AMD официально представила новый графический ускоритель Radeon RX 6700 XT среднего ценового диапазона, но нас в разделе новостей софта интересует не этот факт, а то, что в рамках презентации адаптера «красная команда» продемонстрировала первые кадры PC-версии Resident Evil Village с трассировкой лучей и технологией AMD FidelityFX.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

В ноябре прошлого года упоминание трассировки лучей в Resident Evil Village появилось относительно версии проекта для PlayStation 5, однако сегодня — первый показ именно старшей, компьютерной версии игры.

Представители AMD не стали вдаваться в подробности работы трассировки лучей в Resident Evil Village, но из увиденного можно сделать вывод о том, что данная популярная нынче технология улучшит работу отражений и освещения.

реклама

Геймплей Resident Evil Village начинается с отметки в 9 минут и 44 секунды.

реклама

До выхода Resident Evil Village осталось чуть больше двух месяцев: релиз на всех актуальных платформах запланирован на 7 мая.