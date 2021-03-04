Созданные для устройств на базе CPU Intel программы могут перестать работать на продуктах с Apple M1
Выход чипа Apple M1 собственной разработки компании ознаменовал постепенный отказ от процессоров Intel, а в начале марта текущего года корпорация стала намекать на то, что в скором времени может отказаться и от использования эмулятора Rosetta 2, призванного служить для обеспечения работоспособности программ, созданных для архитектуры х86, на лэптопах и компьютерах нового поколения с ARM-чипом М1.
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Источник изображения: Pixabay
Apple представила Rosetta 2 во второй половине прошлого года, хотя первое поколение эмулятора, служившего «связующим звеном» для запуска приложений на оборудовании с разными архитектурами, было актуальным достаточно длительное время.
Упоминание о скором отказе от Rosetta 2 было найдено непосредственно в коде операционной системы macOS 11.3 версии beta3, распространяемой Apple в среде разработчиков: специалист Стив Мозер (Steve Moser) нашёл несколько строк, прямо сообщающих о том, что эмулятор будет удалён в процессе обновления ОС, а также не будет работать в определённых регионах, что приведёт к неработоспособности отдельных приложений, требующих наличия Rosetta. При этом в предыдущих бета-версиях подобных сносок замечено не было.
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Источник изображения: Twitter, Steve Moser
К сожалению, о каких именно регионах идёт речь, в коде не указывается, поэтому каждый пользователь может быть под ударом. При этом отказ от Rosetta 2 грозит тем, что некоторые программы, разработчики которых ещё не произвели необходимых оптимизаций или вовсе не собираются этого делать, попросту откажутся функционировать на устройствах, оснащённых чипами M1, и никакой возможности исправить положение не будет.
Выходов из сложившегося положения может быть несколько: можно либо продолжать пользоваться своим старым добрым лэптопом с процессором Intel «на борту», либо повременить с обновлением ОС.
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