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В рамках специального мероприятия, главной темой которого стал официальный анонс видеоадаптера Radeon RX 6700 XT, компания AMD рассекретила ряд технических характеристик новинки и дату старта продаж не только референсной модели, но и кастомных видеокарт от партнёров «красной команды», а в распоряжении ресурса VideoCardz оказалось изображение, демонстрирующее внешний вид сразу нескольких моделей в нереференсном исполнении.

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Как можно видеть, из восьми представленных видеокарт только одна снабжена системой охлаждения с двумя вентиляторами, как и референсная модель, в то время как остальные получили трёхвентиляторный кулер. Кроме того, как минимум парочка видеоадаптеров может похвастаться красочной подсветкой.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Стоит напомнить, что графический адаптер Radeon RX 6700 XT основан на GPU с 2560 потоковыми процессорами «на борту», а также располагает 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. Уровень TBP новинки составляет 230 Вт, однако может быть увеличен в связи с повышенными частотными характеристиками конкретных моделей.

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Появления новинок в продаже стоит ожидать уже 18 марта, при этом рекомендованная стоимость новых моделей стартует с отметки в $479.