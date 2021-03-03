Платформа смешанной реальности Microsoft Mesh принесёт массу новых возможностей для игр и работы
В начале текущего месяца в рамках мероприятия Ignite 2021 компания Microsoft презентовала целый комплекс программ для разработчиков, а также ряд технологий и сервисов, призванных увеличить продуктивность работы всех видов бизнеса, предприятий и отдельных сотрудников. Среди прочих предложений был представлен новый продукт, представляющий собой так называемую платформу смешанной реальности, получившую название Mesh.
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Источник изображения: Microsoft
Как сообщают разработчики, благодаря новому продукту компании на начальном этапе будет возможно организовывать виртуальные переговоры с эффектом присутствия, а в дальнейшем практически любой бизнес сможет найти для себя целый ряд преимуществ, в том числе возможность проведения встреч в удалённом режиме, проектирования зданий и последующего их размещения в виртуальной среде, а также организации путешествий в любую точку мира.
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Кроме того, посредством Mesh станет возможным взаимодействие с объектами в смешанной реальности, а также передача эмоций при помощи виртуальных воплощений.
Впрочем, это далеко не всё, на что способна новая платформа: так, компания Ocean X, являющаяся партнёром Microsoft, совместно с широко известным режиссёром Джеймсом Кэмероном (James Cameron) продемонстрировала работу «голографической лаборатории», позволяющей научным деятелям совместно работать над своими проектами.
Любители игр также не останутся без развлечений: разработчики нашумевшей Pokémon GO продемонстрировали своё видение использования нового продукта вместе с очками виртуальной реальности HoloLens 2.
Microsoft планирует внедрить поддержку Mesh для целого ряда мобильных устройств, персональных компьютеров и гарнитур виртуальной реальности, а также объединить новую платформу с другими продуктами, в том числе Dynamics 365 и Teams.
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