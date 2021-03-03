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В преддверии скорого анонса графического адаптера AMD Radeon RX 6700 XT поток информации касательно спецификаций новинки становится всё сильнее: на сей раз в распоряжении ресурса VideoCardz оказались данные, приоткрывающие завесу тайны над размерами новой модели.

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Как сообщает источник, длина видеоадаптера Radeon RX 6700 XT составит 26.7 см — по данному параметру новинка не будет отличаться от своих старших «соплеменниц». Несмотря на то, что новая модель будет несколько уже (на 9.6 мм), она всё же потребует два слота для размещения.

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Источник изображения: Twitter, KOMACHI_ENSAKA

Стоит отметить, что речь идёт о видеокарте в референсном исполнении, в то время как ряд партнёров AMD представит на суд компьютерной общественности модели с дизайном собственной разработки, которые, в зависимости от уровня энергопотребления и разгонного потенциала, могут быть снабжены как двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, так и получить в своё распоряжение лишь по одному 6- и 8-контактному коннектору, как и стандартная модель от AMD.

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Судя по имеющимся данным, анонс видеокарты Radeon RX 6700 XT состоится уже через несколько часов, в то время как в продаже первые модели появятся лишь 17 марта.