Стали известны размеры видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT в референсном исполнении
В преддверии скорого анонса графического адаптера AMD Radeon RX 6700 XT поток информации касательно спецификаций новинки становится всё сильнее: на сей раз в распоряжении ресурса VideoCardz оказались данные, приоткрывающие завесу тайны над размерами новой модели.
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Как сообщает источник, длина видеоадаптера Radeon RX 6700 XT составит 26.7 см — по данному параметру новинка не будет отличаться от своих старших «соплеменниц». Несмотря на то, что новая модель будет несколько уже (на 9.6 мм), она всё же потребует два слота для размещения.
Источник изображения: Twitter, KOMACHI_ENSAKA
Стоит отметить, что речь идёт о видеокарте в референсном исполнении, в то время как ряд партнёров AMD представит на суд компьютерной общественности модели с дизайном собственной разработки, которые, в зависимости от уровня энергопотребления и разгонного потенциала, могут быть снабжены как двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, так и получить в своё распоряжение лишь по одному 6- и 8-контактному коннектору, как и стандартная модель от AMD.
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Судя по имеющимся данным, анонс видеокарты Radeon RX 6700 XT состоится уже через несколько часов, в то время как в продаже первые модели появятся лишь 17 марта.
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