Стала известна дата появления видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT в продаже
Всего через несколько часов стартует мероприятие, на котором представители AMD явят миру очередное пополнение в семье потребительских графических адаптеров серии Radeon RX 6000, но в продажу новинка поступит чуть позже, сообщает ресурс Wccftech.
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По данным источника, сегодня произойдёт лишь анонс видеокарты среднего ценового сегмента в лице Radeon RX 6700 XT, в основу которой ляжет графический процессор Navi 22 XT, оснащённый 40 вычислительными блоками и 2560 потоковыми процессорами, в то время как на полках магазинов новинка появится лишь спустя две недели, а именно 17 марта.
Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, графический адаптер Radeon RX 6700 XT будет выпускаться в двух вариациях, отличающихся частотными характеристиками и уровнем TGP. Кроме того, новинка будет оснащена 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шиной в 192 бит.
Источник изображения: AMD
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Модель в эталонном исполнении получит уже хорошо знакомый компьютерному сообществу дизайн: кожух новинки будет выполнен в серебристо-чёрных тонах и снабжён надпись «Radeon» и отлично различимой буквой «R». По сравнению со своими старшими «соплеменницами» новая модель выглядит несколько короче, а её система охлаждения снабжена всего лишь двумя вентиляторами.
Что касается цены Radeon RX 6700 XT, то она не слишком обрадует экономных покупателей: ожидается, что рекомендованная стоимость новинки будет находиться в пределах $500. При этом вероятными соперницами для модели «красной команды» станут NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070.
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