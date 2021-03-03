Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Всего через несколько часов стартует мероприятие, на котором представители AMD явят миру очередное пополнение в семье потребительских графических адаптеров серии Radeon RX 6000, но в продажу новинка поступит чуть позже, сообщает ресурс Wccftech.

реклама

По данным источника, сегодня произойдёт лишь анонс видеокарты среднего ценового сегмента в лице Radeon RX 6700 XT, в основу которой ляжет графический процессор Navi 22 XT, оснащённый 40 вычислительными блоками и 2560 потоковыми процессорами, в то время как на полках магазинов новинка появится лишь спустя две недели, а именно 17 марта.

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, графический адаптер Radeon RX 6700 XT будет выпускаться в двух вариациях, отличающихся частотными характеристиками и уровнем TGP. Кроме того, новинка будет оснащена 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шиной в 192 бит.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: AMD

реклама

Модель в эталонном исполнении получит уже хорошо знакомый компьютерному сообществу дизайн: кожух новинки будет выполнен в серебристо-чёрных тонах и снабжён надпись «Radeon» и отлично различимой буквой «R». По сравнению со своими старшими «соплеменницами» новая модель выглядит несколько короче, а её система охлаждения снабжена всего лишь двумя вентиляторами.

Что касается цены Radeon RX 6700 XT, то она не слишком обрадует экономных покупателей: ожидается, что рекомендованная стоимость новинки будет находиться в пределах $500. При этом вероятными соперницами для модели «красной команды» станут NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070.