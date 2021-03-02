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Intel продолжает оптимизировать не только свои продукты, но и программы по поддержке своих клиентов, убирая ненужные и морально устаревшие: на сей раз под «горячую руку» специалистов компании попал план защиты при настройке производительности процессоров Intel (PTPP), представляющий собой специальную программу, позволявшую за дополнительные $20-30 получить расширенную гарантию, которая обеспечивает единоразовую замену HEDT-процессора или CPU с разблокированным множителем в случае выхода его из строя во время функционирования в условиях, выходящих за рамки официальных спецификаций, проще говоря, оверклокинга.

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Источник изображения: Intel

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Как сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на официальный сайт программы Intel PTPP, с 1 марта текущего года компания более не намерена поддерживать данный план, который, как утверждается в уведомлении, изжил себя и не представляет особого интереса для пользователей. Впрочем, одна модель с защитой при разгоне всё же останется — владельцы Xeon W-3175X автоматически защищены гарантией при оверклокинге.

Кроме того, клиенты, которые заказали данный план до упоминаемой даты, смогут рассчитывать на замену CPU до окончания гарантийного срока.

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Что касается счастливых обладателей только что приобретённых моделей, в том числе семейства Rocket Lake-S, дебютирующих уже через несколько недель, то отныне процесс разгона станет ещё более рисковым занятием, которое может повлечь за собой потерю возможности заменить продукт по гарантии.