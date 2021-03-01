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Поток информации касательно некоторых спецификаций серверных процессоров AMD EPYC семейства Genoa, основанных на архитектуре Zen 4, и не думает иссякать: буквально вчера в сети появились данные, приоткрывающие завесу тайны над техническими характеристиками новых CPU, а уже сегодня ресурс Wccftech, опираясь на данные форума Chiphell, публикуют новую порцию достаточно занятной информации.

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Источник изображения: AMD

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Согласно представленному слайду, серверные процессоры EPYC Genoa получат поддержку AVX-512 (AVX3) и BFLOAT 16, что позволит моделям AMD играть «на поле» компании Intel, которая активно рекламирует наличие поддержки данных инструкций для своих продуктов, в том числе для серверных моделей Xeon семейства Sapphire Rapids, как предполагается, претендующих на роль основных конкурентов для новых CPU «красной команды».

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Источник изображения: Chiphell

Кроме того, изображение подтверждает возможность использования двухсокетных конфигураций и наличие двух потоков на одно ядро. Также заявлена 57-битная виртуальная адресация и 52-битная физическая адресация памяти.

Стоит напомнить, что, согласно вчерашней «утечке», серверные процессоры AMD EPYC Genoa получат в своё распоряжение до 96 ядер, 12-канальный контроллер памяти DDR5-5200, а также поддержку интерфейса PCIe 5.0. Дебют новых моделей должен состояться в конце текущего или начале следующего года.